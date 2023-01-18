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54 минуты назад
Врач рассказала о наиболее распространенных симптомах онкозаболеваний
Среди основных симптомов названы необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела без причины, анемия и боли.
Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Санкт-Петербург" Екатерина Болотская рассказала, как выявить у себя опасное онкологическое заболевание вовремя, и на какие симптомы нужно обратить внимание. Она отметила, что онкологические заболевания встречаются не только у пожилых.
"Нужно обратить внимание на нарушение работы кишечника: длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул", – пояснила медик.
По ее словам, от новообразований не застрахован никто. Но есть вероятность снизить их возникновение, если регулярно проходить скрининговые процедуры, а также соблюдать здоровый образ жизни. Многие заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, что повысит шансы на полное излечение.
"Считается, что онкологические заболевания — удел пожилых людей, но это далеко не так. Опасность злокачественных опухолей состоит в неспецифичности симптомов или длительном их отсутствии. В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов", - рассказала врач.
Вовремя заподозрить заболевание поможет, если человек обратит внимание даже на неочевидные симптомы. Свидетельствовать о развитии опасного недуга может повышенная утомляемость при привычных нагрузках или нарушение питания. Необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела без причины, анемия и боли, снижение аппетита; извращение вкуса; появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего — к мясным блюдам (при раке желудка), - пишет "Вечерняя Москва".
Местные симптомы являются проявлением нарушения работы пораженного органа, - пояснила врач.
"Нужно обратить внимание на нарушение работы кишечника: длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул", – пояснила медик.
По ее словам, от новообразований не застрахован никто. Но есть вероятность снизить их возникновение, если регулярно проходить скрининговые процедуры, а также соблюдать здоровый образ жизни. Многие заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, что повысит шансы на полное излечение.
"Считается, что онкологические заболевания — удел пожилых людей, но это далеко не так. Опасность злокачественных опухолей состоит в неспецифичности симптомов или длительном их отсутствии. В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов", - рассказала врач.
Вовремя заподозрить заболевание поможет, если человек обратит внимание даже на неочевидные симптомы. Свидетельствовать о развитии опасного недуга может повышенная утомляемость при привычных нагрузках или нарушение питания. Необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела без причины, анемия и боли, снижение аппетита; извращение вкуса; появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего — к мясным блюдам (при раке желудка), - пишет "Вечерняя Москва".
Местные симптомы являются проявлением нарушения работы пораженного органа, - пояснила врач.