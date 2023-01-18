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54 минуты назад

Врач рассказала о наиболее распространенных симптомах онкозаболеваний

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#онкозаболевания #симптомы #здровье

Среди основных симптомов названы необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела без причины, анемия и боли.

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Санкт-Петербург" Екатерина Болотская рассказала, как выявить у себя опасное онкологическое заболевание вовремя, и на какие симптомы нужно обратить внимание. Она отметила, что онкологические заболевания встречаются не только у пожилых.

"Нужно обратить внимание на нарушение работы кишечника: длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул", – пояснила медик.

По ее словам, от новообразований не застрахован никто. Но есть вероятность снизить их возникновение, если регулярно проходить скрининговые процедуры, а также соблюдать здоровый образ жизни. Многие заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, что повысит шансы на полное излечение.

"Считается, что онкологические заболевания — удел пожилых людей, но это далеко не так. Опасность злокачественных опухолей состоит в неспецифичности симптомов или длительном их отсутствии. В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов", - рассказала врач.

Вовремя заподозрить заболевание поможет, если человек обратит внимание даже на неочевидные симптомы. Свидетельствовать о развитии опасного недуга может повышенная утомляемость при привычных нагрузках или нарушение питания. Необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела без причины, анемия и боли, снижение аппетита; извращение вкуса; появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего — к мясным блюдам (при раке желудка), - пишет "Вечерняя Москва".

Местные симптомы являются проявлением нарушения работы пораженного органа, - пояснила врач.





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#онкозаболевания #симптомы #здровье

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