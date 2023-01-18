В Ельце церковь требует от своих соседей снести сараи и гаражи

Храм соседствует с многоквартирным домом уже 47 лет, и вот теперь межу приходом и жильцами возник конфликт.

В Елецком городском суде на рассмотрении находится гражданское дело по иску прихода Михайло-Архангельского храма Ельца Липецкой и Елецкой епархии к управляющей компании ООО «ЖЭУ» и жильцам жилого дома №9 по улице Свердлова.



Деревянная церковь Михаила Архангела в Ельце была построена в XVII- XVIII веках, каменная — в XVIII-XIX веках, а окончательно строительство храма завершилось в 1860 году. А в 1975 году по соседству с храмом был построен многоквартирный дом, а также сараи и гаражи на придомовом участке. С 1994 года церковь имеет в бессрочном пользовании земельный участок площадью 2685 квадратных метров.



Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, в исковом заявлении от прихода сообщается, что к стене здания Храма Михаила Архангела пристроены, а также располагаются на его земельном участке самовольные постройки: гаражи, сараи и другие надворные постройки людей, которые живут в доме №9 по улице Свердлова, что находится по соседству с храмом.



Ранее уже рассматривался судебный спор о границах смежных земельных участков, на которых расположены храм и многоквартирный дом.



Приход настаивает, что «недвижимость ответчиков, претыкаясь к стене здания храма и незаконно располагаясь на его участке, было самовольно возведено силами и средствами ответчиков и их правопредшественников, без соответствующих проектов и разрешений на строительство, с многочисленными нарушениями норм земельного, гражданского и градостроительного законодательства», и что «полуразваленный самострой, помимо нарушения прав и интересов истца, является сплошным нарушением действующих санитарных норм и правил и создаёт угрозу безопасности в Ельце рядом со с зданием администрации города, угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе прихожанам церкви».



Церковь требует от управляющей компании и жильцов дома освободить участок от самовольных построек (то есть снести принадлежащие им или находящиеся в пользовании сараи и гаражи) и навести на этом участке порядок.