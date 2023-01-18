Общество

сегодня, 14:06

В Ельце церковь требует от своих соседей снести сараи и гаражи

5 639
#религия #конфликт
4
В Ельце церковь требует от своих соседей снести сараи и гаражи

Храм соседствует с многоквартирным домом уже 47 лет, и вот теперь межу приходом и жильцами возник конфликт.

В Елецком городском суде на рассмотрении находится гражданское дело по иску прихода Михайло-Архангельского храма Ельца Липецкой и Елецкой епархии к управляющей компании ООО «ЖЭУ» и жильцам жилого дома №9 по улице Свердлова.

Деревянная церковь Михаила Архангела в Ельце была построена в XVII- XVIII веках, каменная — в XVIII-XIX веках, а окончательно строительство храма завершилось в 1860 году. А в 1975 году по соседству с храмом был построен многоквартирный дом, а также сараи и гаражи на придомовом участке. С 1994 года церковь имеет в бессрочном пользовании земельный участок площадью 2685 квадратных метров.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, в исковом заявлении от прихода сообщается, что к стене здания Храма Михаила Архангела пристроены, а также располагаются на его земельном участке самовольные постройки: гаражи, сараи и другие надворные постройки людей, которые живут в доме №9 по улице Свердлова, что находится по соседству с храмом.

Ранее уже рассматривался судебный спор о границах смежных земельных участков, на которых расположены храм и многоквартирный дом.

Приход настаивает, что «недвижимость ответчиков, претыкаясь к стене здания храма и незаконно располагаясь на его участке, было самовольно возведено силами и средствами ответчиков и их правопредшественников, без соответствующих проектов и разрешений на строительство, с многочисленными нарушениями норм земельного, гражданского и градостроительного законодательства», и что «полуразваленный самострой, помимо нарушения прав и интересов истца, является сплошным нарушением действующих санитарных норм и правил и создаёт угрозу безопасности в Ельце рядом со с зданием администрации города, угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе прихожанам церкви».

Церковь требует от управляющей компании и жильцов дома освободить участок от самовольных построек (то есть снести принадлежащие им или находящиеся в пользовании сараи и гаражи) и навести на этом участке порядок.
5 639
#религия #конфликт
4

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Опытная станция.

11 минут назад
А законно ставить на услуги фиксированные цены и не платить налоги?
ответить

Однозначно снести

30 минут назад
неоднозначник, интересы незаконного захвата и незаконных построек? Окстись, невежа!
ответить

неоднозначник

44 минуты назад
объективность требует учитывать интересы двух сторон конфликта а не только рпц.
ответить

Недопустимо

47 минут назад
конечно ,чтобы рядом с церковью были свинарники и туалеты !
ответить

Однако

59 минут назад
Снести. И точка.
ответить

Еще в рубрике

Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами
#ожоги
1
Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами

сегодня, 12:44

Общество
C Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» требуют 892,8 миллиона рублей
#арбитражный суд
2
C Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» требуют 892,8 миллиона рублей

сегодня, 10:58

Общество
Перед Крещением санитарные врачи исследовали 39 проб воды: многие источники опасны из-за нитратов
#Крещение #вода
5
Перед Крещением санитарные врачи исследовали 39 проб воды: многие источники опасны из-за нитратов

сегодня, 10:19

Общество
Спасатели обследовали дно крещенской купели
#Крещение #прорубь
3
Спасатели обследовали дно крещенской купели

сегодня, 09:40

Общество
На трех улицах микрорайона ЛТЗ отключили воду
#отключение воды
1
На трех улицах микрорайона ЛТЗ отключили воду

сегодня, 08:42

Общество
Сегодня в Липецке: Крещение, встреча с психологом и бесплатные курсы IT
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: Крещение, встреча с психологом и бесплатные курсы IT

сегодня, 07:00

Общество