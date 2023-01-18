Происшествия

20 минут назад

Администрация Ельца заплатит водителю более 100 тысяч рублей за выбоину на проезжей части

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#ДТП #дорога #яма
Администрация Ельца заплатит водителю более 100 тысяч рублей за выбоину на проезжей части

Из-за ямы водитель попал ДТП.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного ДТП. Водителю удалось взыскать с Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца свыше 100 тысяч рублей.

ДТП произошло вечером 18 октября 2022 года из-за выбоины на проезжей части в районе дома №15 по улице Казинской в Ельце.

«Машина, наехав на яму, получила повреждения передней и задней автошины колес и дисков. Эти обстоятельства были установлены инспектором ГИБДД, также зафиксировано и наличие выбоины на проезжей части, не предусмотренной ГОСТом», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#ДТП #дорога #яма

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