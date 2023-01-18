В Липецке украли гараж с машиной внутри

Для перевоза чужого гаража подозреваемый нанял автопогрузчик.

11 января в отдел полиции № 5 обратился 74-летний пенсионер, у которого украли металлический гараж с автомобилем «Москвич-2141201» внутри. Ущерб потерпевший оценил в 100 000 рублей.



67-летний подозреваемый в краже задержан.



«Подозреваемый пояснил, что он узнал о ликвидации гаражного кооператива. Мужчина заранее присмотрел гараж, в который давно никто не приходил. Он нанял автопогрузчик и, введя в заблуждение водителя, сказал, что гараж принадлежит ему. После перевоза гаража подозреваемый обнаружил внутри автомобиль. Сам гараж он разрезал на части, сдал в скупку металлолома. А вот автомобиль был изъят», - сообщили в пресс-службе полиции.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.