Общество

57 минут назад

Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами

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#ожоги
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Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами

Женщина поправляла антенну.

17 января в ожоговый центр поступила пенсионерка с тяжёлой электротравмой, переломом плеча, черепно-мозговой травмой.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне вечером у себя дома женщина, которой около 70 лет, решила поправить антенну, и её сильно ударило током.

Пенсионерка тут же потеряла сознание и упала. В результате у неё не только обгорели пальцы и серьёзная электротравма: также ей диагностировали перелом плеча и сотрясение головного мозга. Пенсионерка госпитализирована.

Медики просят липчан соблюдать меры безопасности при пользовании электроприборами.
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#ожоги
4

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14 минут назад
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