Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами

Женщина поправляла антенну.

17 января в ожоговый центр поступила пенсионерка с тяжёлой электротравмой, переломом плеча, черепно-мозговой травмой.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне вечером у себя дома женщина, которой около 70 лет, решила поправить антенну, и её сильно ударило током.



Пенсионерка тут же потеряла сознание и упала. В результате у неё не только обгорели пальцы и серьёзная электротравма: также ей диагностировали перелом плеча и сотрясение головного мозга. Пенсионерка госпитализирована.



Медики просят липчан соблюдать меры безопасности при пользовании электроприборами.