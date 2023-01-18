В стационаре наркодиспансера мошенник обманул двоих пациентов

Он попросил попользоваться их смартфонами и исчез вместе с гаджетами.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 33-летнему жителю села Новая Деревня Липецкого района по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 28 января прошлого года в помещении палаты №3 стационара Липецкого областного диспансера 33-летний мужчина попросил у одного пациента смартфон «Ксиоми» за 14 400 рублей, якобы для того, чтобы послушать музыку и посмотреть соцсети.



Потом мужчина вышел в холл и взял уже у другого пациента с теми же целями смартфон «Хонор» за 4313 рублей. После этого мужчина исчез с чужими телефонами.



Мужчина вину признал и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.



В результате его признали виновным в мошенничестве и приговорили за это к году лишения свободы. Но поскольку мужчина уже имел условное наказание по приговору Рузского районного суда Московской области по части 2 статьи 228 УК РФ на наркотики, была присоединена неотбытая часть наказания и окончательно мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

