В мире

58 минут назад

ФТС считает Китай главным торговым партнером России

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#Китай #торговля

По данным ФТС, в прошлом году товарооборот РФ с КНР по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%, с Турцией - на 84%, с Белоруссией - на 10%.

Главным торговым партнерами России по итогам 2022 года стал Китай, - пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Товарооборот между странами вырос на 28%.

На втором месте названа Турция, с которой товарооборот увеличился на 84 процента, далее идут Нидерланды (минус 0,1%). В первую пятерку стран по объемам торговли также попали Германия (минус 23%) и Белоруссия (плюс 10%).

Поскольку был узаконен параллельный импорт, изменились глобальные цепочки поставок. Значимым партнером в налаживании новых маршрутов стала Турция, отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что в этом году Казахстан может обогнать Белоруссию по объемам торговли с РФ.

По итогам прошедшего года товарооборот между РФ и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8% больше в годовом выражении.
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#Китай #торговля

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