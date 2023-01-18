ФТС считает Китай главным торговым партнером России

По данным ФТС, в прошлом году товарооборот РФ с КНР по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%, с Турцией - на 84%, с Белоруссией - на 10%.





На втором месте названа Турция, с которой товарооборот увеличился на 84 процента, далее идут Нидерланды (минус 0,1%). В первую пятерку стран по объемам торговли также попали Германия (минус 23%) и Белоруссия (плюс 10%).



Поскольку был узаконен параллельный импорт, изменились глобальные цепочки поставок. Значимым партнером в налаживании новых маршрутов стала Турция, отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что в этом году Казахстан может обогнать Белоруссию по объемам торговли с РФ.



По итогам прошедшего года товарооборот между РФ и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8% больше в годовом выражении. Главным торговым партнерами России по итогам 2022 года стал Китай, - пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Товарооборот между странами вырос на 28%.На втором месте названа Турция, с которой товарооборот увеличился на 84 процента, далее идут Нидерланды (минус 0,1%). В первую пятерку стран по объемам торговли также попали Германия (минус 23%) и Белоруссия (плюс 10%).Поскольку был узаконен параллельный импорт, изменились глобальные цепочки поставок. Значимым партнером в налаживании новых маршрутов стала Турция, отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что в этом году Казахстан может обогнать Белоруссию по объемам торговли с РФ.По итогам прошедшего года товарооборот между РФ и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8% больше в годовом выражении.