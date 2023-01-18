46 минут назад
В Липецкой области наблюдается небольшой рост выявленных за сутки случаев COVID-19
В Липецкой области врачи за сутки выявили 17 случаев COVID-19. Больше за последние 30-ть дней, сообщали только 20 декабря — 20 случаев и 14 января — 18 случаев.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 432 случая COVID-19, выздоровели 172 305 человек, умерли 3 946 человек.
Рост суточной заболеваемости отмечен и в других регионах Черноземья. При отсутствии смертельных случаев. В Воронежской области за сутки выявили 51 случай COVID-19, в Тульской области — 25, в Рязанской области — 20, в Курской области — 19, в Тамбовской области — 13. в Орловской области — девять.
В России за сутки выявили 5 478 случаев COVID-19, госпитализировали 893 человека, выздоровели 5 028 человек, умерли 46 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 870 422 случая COVID-19, выздоровели 21 288 067 человек, умерли 394 529 человек.