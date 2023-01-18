В России

12 минут назад

Новый владелец Electrolux в РФ запустит свой бренд бытовой техники

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#Electrolux #бытовая техника

Товары будут ориентированы на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания обещает выйти в премиум.

Российское подразделение покинувшего страну шведского производителя крупной бытовой электроники Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux. Исходно она будет ориентирована на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания обещает выйти в премиум, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные информационной системы "Спарк".

Команда Vard привлечет для проекта заемное финансирование, но источники издания утверждают, что на счетах Electrolux в РФ осталось несколько миллиардов рублей, которые компания может использовать для запуска здесь производства. Эксперты полагают, что новый бренд способен занять заметную долю рынка.

Разработкой и тестами новой техники будут заниматься специалисты, отвечавшие за продуктовый ассортимент и сервисное обслуживание в российском подразделении Electrolux, а проект запустится за счет кредитования. В линейке планируется представить весь ряд крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, варочные панели и т. д.), в планах также разработка линейки малой бытовой техники, - сообщает гендиректор компании ООО "Е.Кампани" Алексей Беляков. Ранее это ООО принадлежало Electrolux.

Новый бренд бытовой техники будет ориентирован на средний ценовой сегмент, но в течение двух-трех лет планируется перейти в премиум-сегмент, - заявил Беляков.

Сборка техники будет вестись на китайских заводах, которые выпускали технику Electrolux, по причине того, что производственных мощностей в России у Electrolux не было, в стране осталась только команда техподдержки, - считают источники издания. Но Беляков отметил, что шведский Electrolux не производит свою продукцию на китайских и турецких фабриках: "Большая часть электроники собирается в ЕС".

Electrolux объявил об уходе с российского рынка и передаче бизнеса местному руководству 2 сентября 2022 года. Продажи Electrolux в России в 2021 году составили 4% общего объема в Европе и 1,6% в мире.
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#Electrolux #бытовая техника

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