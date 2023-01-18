Между РФ и Белоруссией ратифицировано Соглашение о взаимном признании виз

В соответствии с документом стороны признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Белоруссии, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.





Соглашение устанавливает право иностранных граждан и лиц без гражданства въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность, а также определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий, включая обмен информацией.



Документ вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для этого. Он остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.



"С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия Соглашения возможно не ранее марта 2023 года", — говорится в документе.



Кроме того, согласно документу будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска. Депутаты Госдумы на пленарном заседании накануне ратифицировали Соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Оно было подписано 19 июня 2020 года в Минске, - говорится на сайте Госдумы Соглашение устанавливает право иностранных граждан и лиц без гражданства въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность, а также определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий, включая обмен информацией.Документ вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для этого. Он остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие."С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия Соглашения возможно не ранее марта 2023 года", — говорится в документе.Кроме того, согласно документу будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.