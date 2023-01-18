При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска

Пожар вспыхнул в подвале пятиэтажки.

Днём 17 января в Ельце на улице Спутников вспыхнул пожар в подвале пятиэтажного дома.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре в доме №1А по улице Спутников погиб мужчина.Его личность уже установили полицейские. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погиб 53-летний житель Курска.Огнём также уничтожены вещи на площади пять квадратных метров.В селе Телегино Становлянского района на улице Покровской ночью 17 января горела надворная деревянная постройка и автомобиль «ВАЗ 21099». Огнём были полностью уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки и машины.