Происшествия

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При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска

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#пожар
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При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска

Пожар вспыхнул в подвале пятиэтажки.

Днём 17 января в Ельце на улице Спутников вспыхнул пожар в подвале пятиэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре в доме №1А по улице Спутников погиб мужчина.

Его личность уже установили полицейские. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погиб 53-летний житель Курска. 

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Огнём также уничтожены вещи на площади пять квадратных метров.

В селе Телегино Становлянского района на улице Покровской ночью 17 января горела надворная деревянная постройка и автомобиль «ВАЗ 21099». Огнём были полностью уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки и машины.

626
#пожар
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