Общество

59 минут назад

Спасатели обследовали дно крещенской купели

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#Крещение #прорубь
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Спасатели обследовали дно крещенской купели

И дали советы верующим, как нырять в прорубь.

Сегодня - крещенский сочельник. Перед массовыми крещенскими купаниями спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области обследовали дно купели в районе Центрального пляжа Липецка.

«Из-за оттепели на всех водоемах региона не успел сформироваться безопасный лед. Структура льда нынешней зимой специфическая», - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области.

Спасатели предупреждают об опасности несанкционированных купаний в необорудованных местах.

«Не исключено, что в условиях аномально теплой погоды на водоемах с отсутствующим ледовым покровом найдутся желающие окунуться самостоятельно. Опасность необорудованной купели состоит в том, что дно в таких местах не обследовано, а площадка не освещается. В случае потери сознания некого позвать на помощь, ведь рядом нет врачей и спасателей. То есть, зайдя в воду где попало, человек рискует пораниться о различные предметы, лежащие на дне, либо, потеряв сознание, не получить своевременной медицинской помощи», - предупреждают спасатели.

Одним из основных правил зимнего купания является строгое соблюдение времени нахождения в холодной воде. Без вреда для здоровья разрешается оставаться там не более одной минуты, лучше около 40 секунд.

Запрещается нырять в прорубь на голодный желудок или после плотного приема пищи. Перекусить нужно за час-два до выхода из дома. Перед погружением следует разогреть организм, сделав несколько физических упражнений.

Согласно церковным канонам, следует перекрестившись, окунуться в иордань с головой трижды. Если, находясь в воде, человек начал испытывать недомогание, разрешается искупаться только по шею.

Полностью противопоказаны зимние купания людям, страдающим хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, сердечно-легочными болезнями, повышенным артериальным давлением, в постинфарктном состоянии, при травмах черепа или астме.

Не рекомендуется окунаться в купель детям до 3-х лет и беременным женщинам.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#Крещение #прорубь
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Комментарии (2)

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гость

8 минут назад
липецк, а осенью уже можно было
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липецк

19 минут назад
главное летом нельзя бацилы сейчас можно
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