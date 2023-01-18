В России
43 минуты назад
В Минздраве заявили, что свыше 70% россиян принимают антибиотики неправильно и в качестве самолечения
Россияне стали чаще лечиться антибиотиками во время пандемии.
Свыше 70% россиян, принимавших антибиотики в последние полгода, делали это неправильно — либо прерывали курс раньше времени, либо занимались самолечением, например, пили такие препараты при боли в горле или в качестве профилактики инфекций, - говорится в результатах исследования Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ).
Ученые отмечают, что в группу риска развития антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к различным антибиотикам, вошли 43,1% респондентов, - пишет "Ъ" со ссылкой на результаты исследования.
Уточняется, что по заказу медицинского ведомства ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава провели исследование уровня знаний, отношения и поведения граждан РФ "в области устойчивости к противомикробным препаратам". Цель работы — это предотвращение развития антибиотикорезистентности, сохранение жизни и здоровья жителей страны, - говорится в отчете.
В исследовании, которое проводилось в ноябре 2022 года, приняли участие 2725 человек (45,6% мужчин и 54,4% женщин). Выяснилось, что за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% респондентов (1489 человек). Из числа принимавших препараты около половины (49,1%) занимались самолечением.
В подавляющем большинстве россияне покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено.
Вероятность самолечения снижалась при получении респондентами информации об антибактериальных препаратах от врача и увеличивалась, если респондент руководствовался только собственным опытом.
Вместе с тем в 72,5% случаев (1080 человек) прием антибактериальных препаратов являлся нерациональным. Это касается приема антибиотиков не по назначению врача — при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее и для профилактики инфекций. Кроме того, респонденты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени.
Чаще всего среди причин незавершения курса приема препаратов респонденты называли улучшение состояния (73,9%), несогласие с длительностью приема (8,8%) и возникновение нежелательных реакций (7,9%).
При этом практически все участники исследования (87,9%) знали, что частое и неправильное применение антибактериальных препаратов снижает их эффективность и является опасным.
Наиболее полно опрошенные знали о побочных эффектах и безопасности приема антибактериальных препаратов, но при этом большинство респондентов полагали, что антибиотики убивают вирусы, а также эффективны при ОРВИ (простуде) — 41,6%. Кроме того, более половины не знали, что неправильный прием антибактериальных препаратов вызывает снижение эффективности лечения не только для них самих, но и для других людей (60,5%).
Авторы исследования приходят к выводу, что с учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.
Эксперты утверждают, что россияне стали чаще применять антибиотики (в том числе бесконтрольно) во время пандемии. В первые волны заболеваемости коронавирусом потребление антибиотиков в стране возросло почти на треть — на 28,4%, но "благодаря усилиям Минздрава и профессионального сообщества" к концу 2021 года вернулось к "допандемийным" показателям. Специалисты объясняют увлеченность такими препаратами неосведомленностью пациентов.
Ученые отмечают, что в группу риска развития антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к различным антибиотикам, вошли 43,1% респондентов, - пишет "Ъ" со ссылкой на результаты исследования.
Уточняется, что по заказу медицинского ведомства ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава провели исследование уровня знаний, отношения и поведения граждан РФ "в области устойчивости к противомикробным препаратам". Цель работы — это предотвращение развития антибиотикорезистентности, сохранение жизни и здоровья жителей страны, - говорится в отчете.
В исследовании, которое проводилось в ноябре 2022 года, приняли участие 2725 человек (45,6% мужчин и 54,4% женщин). Выяснилось, что за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% респондентов (1489 человек). Из числа принимавших препараты около половины (49,1%) занимались самолечением.
В подавляющем большинстве россияне покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено.
Вероятность самолечения снижалась при получении респондентами информации об антибактериальных препаратах от врача и увеличивалась, если респондент руководствовался только собственным опытом.
Вместе с тем в 72,5% случаев (1080 человек) прием антибактериальных препаратов являлся нерациональным. Это касается приема антибиотиков не по назначению врача — при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее и для профилактики инфекций. Кроме того, респонденты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени.
Чаще всего среди причин незавершения курса приема препаратов респонденты называли улучшение состояния (73,9%), несогласие с длительностью приема (8,8%) и возникновение нежелательных реакций (7,9%).
При этом практически все участники исследования (87,9%) знали, что частое и неправильное применение антибактериальных препаратов снижает их эффективность и является опасным.
Наиболее полно опрошенные знали о побочных эффектах и безопасности приема антибактериальных препаратов, но при этом большинство респондентов полагали, что антибиотики убивают вирусы, а также эффективны при ОРВИ (простуде) — 41,6%. Кроме того, более половины не знали, что неправильный прием антибактериальных препаратов вызывает снижение эффективности лечения не только для них самих, но и для других людей (60,5%).
Авторы исследования приходят к выводу, что с учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.
Эксперты утверждают, что россияне стали чаще применять антибиотики (в том числе бесконтрольно) во время пандемии. В первые волны заболеваемости коронавирусом потребление антибиотиков в стране возросло почти на треть — на 28,4%, но "благодаря усилиям Минздрава и профессионального сообщества" к концу 2021 года вернулось к "допандемийным" показателям. Специалисты объясняют увлеченность такими препаратами неосведомленностью пациентов.