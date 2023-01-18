сегодня, 07:54
Банкам из дружественных стран хотят разрешить открывать филиалы в РФ
Власти обсуждают снятие запрета на открытие филиалов иностранных кредитных организаций в России. Однако коснуться это может только банков из дружественных стран. О планах рассмотреть такой сценарий говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Там указано: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.
В Ассоциации российских банков (АРБ) поддержали отмену запрета для банков из дружественных стран. Это поможет российскому бизнесу проводить трансграничные сделки и расчеты на фоне санкций, отметил президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян.
Сейчас риски того, что иностранные банки вытеснят российские структуры с внутреннего и даже внешнего рынка, незначительны, считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, филиалы будут обладать ограниченным набором функций и служить «мостом» для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций, сообщают «Известия».