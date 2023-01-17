Спорт

59 минут назад

«Металлург» приступил к тренировкам – большой фоторепортаж

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#Футбол #"Металлург"
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«Металлург» приступил к тренировкам – большой фоторепортаж

Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» начал подготовку ко второй части сезона.

Дни у «красно-чёрных» расписаны по минутам. В первой половине команда около часу бегает вокруг своей загородной базы в районе Матырского водохранилища, а основная работа начинается после обеда. Сначала футболисты идут в тренажёрный зал, затем – работают с мячом на искусственном поле.

Январь и большую часть февраля подопечные Сергея Первушина планируют тренироваться в родном городе, первый спарринг намечен на 9 февраля и пройдёт в крытом манеже в Тамбове с местной командой. 20 февраля «Металлург» отправится на сбор в Крымск.

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Наша команда завоевала право участвовать в финальном турнире сильнейших команд группы №3 второго дивизиона. В зачёт финала на первом этапе Первушин и Ко набрали 17 очков, благодаря которым сейчас занимают промежуточное 3-е место. Достать главного претендента на единственную путёвку в первую лигу саратовский «Сокол» будет тяжеловато, волжане набрали 27 очков. Чемпионат возобновиться 2 апреля.

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#Футбол #"Металлург"
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