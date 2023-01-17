Более сорока липецких улиц и переулков остались без воды из-за утечки на водоводе

Из-за устранения утечки на водопроводе по улице Волгоградская, 8, на четырех десятках улиц и переулков ограничена подача воды.

Вода отключена по следующим адресам: ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а; ул. Ильича, 16, 18; ул. Коммунистическая, 20а, 21, 23, 27;



В частном секторе: ул. Ватутина, ул. Зеленая, пер. Театральный 1ый, пер. Театральный 2ой, пер. Парковый, ул. Украинская, пер. Садовый, пер. Моторный, пер. Моторный 2ой, пер. Линейный, пер. Сосновый, ул. Краснодонская, ул. О. Кошевого, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Панфилова, ул. Докучаева, ул. Спортивная, ул. Социалистическая, ул. Целинная, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Новоселов, ул. Лобачевского, ул. Софьи Ковалевской, ул. Спартака, ул. Ильича, ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Воронежская, ул. 2ая Воронежская, ул. Красина, ул. Седова, ул. Волгоградская.



Подвоз воды организован по адресу: ул. Волгоградская, 8 и по заявкам потребителей.









