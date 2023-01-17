Происшествия

41 минуту назад

Попавший в больницу со вспоротым животом житель Липецкой области пришел в себя

1 695
#ножевое ранение
Попавший в больницу со вспоротым животом житель Липецкой области пришел в себя

Доставленный с разрезанным животом из хостела на проспекте Победы в больницу житель Добринского района вышел из комы

Как сообщал GOROD48, 10 января в хостеле на липецком автовокзале мужчина расхаживал по коридору с распоротым животом и кишками наружу. Шокирующие кадры опубликовали телеграм-каналы.

Как выяснилось, это был 31-летний житель Добринского района, живший в хостеле с конца декабря.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, потом он впал в кому.

В данный момент госпитализированный пришел в себя. Его опросили. Как выяснилось, нападения на него не было.

Процессуальная проверка полицией этого происшествия пока еще не завершена.

1 695
#ножевое ранение

Комментарии (1)

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25 минут назад
Очень хотелось бы интервью послушать что он думает о своем поступке хотя бы с закрытым лицом.
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