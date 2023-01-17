Происшествия
41 минуту назад
Попавший в больницу со вспоротым животом житель Липецкой области пришел в себя
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Доставленный с разрезанным животом из хостела на проспекте Победы в больницу житель Добринского района вышел из комы
Как сообщал GOROD48, 10 января в хостеле на липецком автовокзале мужчина расхаживал по коридору с распоротым животом и кишками наружу. Шокирующие кадры опубликовали телеграм-каналы.
Как выяснилось, это был 31-летний житель Добринского района, живший в хостеле с конца декабря.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, потом он впал в кому.
В данный момент госпитализированный пришел в себя. Его опросили. Как выяснилось, нападения на него не было.
Процессуальная проверка полицией этого происшествия пока еще не завершена.
Как выяснилось, это был 31-летний житель Добринского района, живший в хостеле с конца декабря.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, потом он впал в кому.
В данный момент госпитализированный пришел в себя. Его опросили. Как выяснилось, нападения на него не было.
Процессуальная проверка полицией этого происшествия пока еще не завершена.
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