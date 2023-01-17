Происшествия

сегодня, 17:59

Липчанка заснула за рулем автомобиля после столкновения с грузовиком на улице Катукова

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#ДТП
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Липчанка заснула за рулем автомобиля после столкновения с грузовиком на улице Катукова
В Липецке на улице Катукова в районе хлебозавода 16 января около 19:30 на 32-летняя женщина за рулем «Пежо» въехала в стоящий грузовик «Даймер», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

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- В результате ДТП никто не пострадал. Водитель «Пежо» отказалась от медицинского освидетельствования, поэтому в отношении нее был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ, а автомобиль отогнан на штрафстоянку. Материалы проверки будут направлены в суд, - рассказали в полиции.

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Также GOROD48 стало известно от очевидцев, что после столкновения у женщины забрали ключи от автомобиля, чтобы она не покинула место ДТП. Хотя она быстро уснула. Сон автоледи нарушили прибывшие на место инспекторы ДПС.
7 1724
#ДТП
2

Комментарии (7)

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Патриот

30 минут назад
И снова здрасьте, это действие Новичка. Так нам по Ютубу говорят.
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Гость

42 минуты назад
Уж и поспать нельзя!
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Прекратите паясничать

47 минут назад
Видимо всю ночь одежду детям шила,да пироги пекла. Даже в смартфон ни разу не заглянула.
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Тит

59 минут назад
Одних в красные колпаки наряжают в середине января,другие от Нового года не отойдут.Психиатрам раздолье для работы.
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Нонка

сегодня, 18:19
Спи спокойно дорогой товарищь
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Андрей

сегодня, 18:15
А я как раз ехал мимо и думал, что там водитель сидит как-то странно, нагнувшись вперед, а она спала))
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И снова здрасьте

сегодня, 18:07
Одно и тоже.Тридцатилетняя то танцующая,то засыпающая женщина.Вот такие сейчас молодые женщины в Липецке.
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