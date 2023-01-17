Липчанка заснула за рулем автомобиля после столкновения с грузовиком на улице Катукова

В Липецке на улице Катукова в районе хлебозавода 16 января около 19:30 на 32-летняя женщина за рулем «Пежо» въехала в стоящий грузовик «Даймер», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.- В результате ДТП никто не пострадал. Водитель «Пежо» отказалась от медицинского освидетельствования, поэтому в отношении нее был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ, а автомобиль отогнан на штрафстоянку. Материалы проверки будут направлены в суд, - рассказали в полиции.Также GOROD48 стало известно от очевидцев, что после столкновения у женщины забрали ключи от автомобиля, чтобы она не покинула место ДТП. Хотя она быстро уснула. Сон автоледи нарушили прибывшие на место инспекторы ДПС.