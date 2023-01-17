Спешка привела перевозчика к штрафу в 100 тысяч рублей

Грязинский перевозчик, не дождавшись получения лицензии, стал возить людей

Крупный штраф заплатит перевозчик из города Грязи. 25 октября прошлого года он оказал услугу платной перевозки четверых пассажиров, не имея на то лицензии. Соответствующую лицензию он получил только через месяц – 21 ноября. Мировой суд 4 участка Грязинского района Липецкой области, приговорил его к штрафу в 100000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.