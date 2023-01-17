Общество

сегодня, 17:45

Спешка привела перевозчика к штрафу в 100 тысяч рублей

10 929
#штраф #суд
3
Спешка привела перевозчика к штрафу в 100 тысяч рублей

Грязинский перевозчик, не дождавшись получения лицензии, стал возить людей

Крупный штраф заплатит перевозчик из города Грязи. 25 октября прошлого года он оказал услугу платной перевозки четверых пассажиров, не имея на то лицензии. Соответствующую лицензию он получил только через месяц – 21 ноября. Мировой суд 4 участка Грязинского района Липецкой области, приговорил его к штрафу в 100000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
10 929
#штраф #суд
3

Комментарии (10)

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ТёМыЧу.

10 минут назад
TёMыЧ, ЭТО И ТВЕРДЯТ УЖЕ ПОЧТИ ГОД ГОРОЖАНИ, НО ЭТО НЕ ВИДЯТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ СЛУСАТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И ДЕПОРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА. У НИХ ТО У КАЖДОГО АВТОМОБИЛЬ И ЕЩЁ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ТОЕСТЬ ИЗНОС, БЕНЗИН, РЕЗИНА А У НЕКОТОРЫХ И ВОДИТЕЛЬ В ОБСЛУГЕ.
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Вася

23 минуты назад
Толтюько управляшки в липецке без лиценщюзий могут ничего не делать но регулярно собирать с людей за это деньги и и пилить их по карманам.
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TёMыЧ

26 минут назад
Они не ездиют общественным транспортом., Пересадочный тариф с бесплатной пересадкой на территории города в течении 45-60 мин это то чего Липецку очень не хватает у Белгорода поучились бы красота просто а не система тут даже не с Москвой и не Питером сравниваю.
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Они не ездиют общественным транспортом.

44 минуты назад
Angel, А нечего что после 19:00 автобусы с намерами 343,332 вообще не ездиют? Хотя у них график согласно департамента транспорта до 21 часа. А людям как хочешь так и добирался. А ещё сделали автобусный маршрут Липецк -Гудовка с заездом через БЕРЕНДЕЙ , делая огромный крюк, так как в городе не хватка автобусов. А маршрутов всего 3, один утром ,в обед и вечером.
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Обидно

сегодня, 18:19
А что плохого что перевозчик стал возить не дожидаясь лицензии? 24 и 28 маршрутам выдали лицензии перевозить горожан но толку что не хотят возить 2022 год вообще трагичен в судьбе транспортной доступности Сырского Рудника особенно вечером раньше на 24/а ездили 1 раз в 15 мин а на 28 раз в 20 мин сейчас 24а нет вообще а на 24 и 28 после 21:00 интервалы около часа на обоих из-за пропусков рейсов а не утвержденного на сайте дептранса мэрии расписание уже задумываюсь как с этого рудника съехать рассматриваю варианты на переезд и все из-за транспорта который в 2022 году вызывает серьезные неудобства.
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Эксперт

сегодня, 18:18
Кстати на фото женщина в красном нарушает правила дорожного движения за это ей и водителю автобуса штраф случайно не положен?
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Эксперт

сегодня, 18:13
Во как, долго потому что кто рассматривает лицензию он сидит сложа руки и ест бутерброды с чаем.
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Эксперт

сегодня, 18:11
Ха ха всего 4 пассажира за это штрафы не положены! (Это все равно что украсть 50копеек из магазина) Вот если бы он перевез 4 000 пассажиров то другое дело!
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Angel

сегодня, 18:06
Автобус №322 вечерами стал пропускать рейсы. В департаменте транспорта сказали что вечером на всех без исключения маршрутах падает пассажира поток и увеличиваются интервалы только не понятно зачем тогда устанавливать расписание по которому де факто-то автобусы не ездят.
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Во как

сегодня, 18:01
А что нехватка пассажирского транспорта или вообще в этот момент нет сообщений с населенным пунктом это не берется во внимание. И почему так долго расмотр на заявка на лицензию?
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