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Липецкая вечЁрка: угнал машину с женщиной, обед мэра и подготовка к крещенским купаниям
Сегодня, 17 января, инспекторы рассказали о том, как гражданин угнал автомобиль с пассажиркой, мэр Евгения Уваркина оценила школьные обеды, пообедав в гимназии № 64, и на Центральном пляже сделали крещенскую купель.
Женщина получила незначительные травмы, как и горе-водитель. Но он, обратившись к медикам, сочинил, что был избит. Теперь мужчине грозит уголовное наказание до пяти лет лишения свободы по статье «Угон».
— Хотел овладеть и авто и женщиной, убив двух зайцев одновременно, — сделал вывод Cost.
Кстати, автостраховщики составили ТОП-10 регионов, в которых водители разбивают автомобили до состояния «тоталь», то есть до полной гибели авто. Липецкая область заняла почетное третье место.
— Так вот чем вызвано подорожание ОСАГО в этом году и поднятие коэффициента, а я-то думал! Короче, у страховщиков уже в моду вошло каждый новый год на 1 500 косаря в среднем у нас страховки поднимать, и до лампочки — были у тебя аварии или не были, один хрен копи бабло. В том году 3 400 отдавал, а в этом — почти 5 000 насчитали со стажем 23 года безаварийной езды, — прокомментировал новость Ха.
Новости прям подтверждают эту статистику. Накануне утром в Грязинском районе на трассе Орел — Тамбов столкнулись автомобили «Форд» с 31-летней женщиной за рулём и «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя. Последнего госпитализировали.
И немного о буквах. Водитель «Тойоты Королы» пытался оспорить в суде штраф за превышение скорости до 165 км/ч на том основании, что он был выписан на машину с госномером, начинавшимся на букву О, а иномарка автора жалобы имеет регистрационный знак, начинающийся с буквы С. Не удалось. Инспекторы доказали, что буква О была частично изменена на С.
— На каждую хитрую попу, есть кое-что, чтобы проткнуть засор в мозгах умника! — написал Водителю Тойоты.
Мошенники используют старые проверенные способы работы даже не пытаясь придумывать что-то новое. Предприниматель получил заказ на перевозку металлолома, стоимостью 10 миллионов рублей из Москвы в Кабардино-Балкарию. По дороге водителю позвонили и сообщили, что склад в Нальчике переполнен и надо разгрузиться на территории Липецкой области. К фуре подъехал манипулятор и забрал груз.
Позже выяснилось, что подобным образом этого предпринимателя уже дурили мошенники несколько лет назад. Полиция их ищет.
Глава Липецка Евгения Уваркина сегодня пообедала в школьной столовой. Она посетила гимназию № 64. Еда мэру понравилась — похожа на домашнюю, отметила Евгения Уваркина.
Пообедать в школе она решила потому, что в конце прошлого года две фирмы, выигравшие торги на организацию питания учеников 48 липецких школ, снизили первоначальную стоимость почти на треть! Возникли вопросы, неужели так дешево можно вкусно накормить детей? Оказалось, что можно.
Новость про школьные обеды, ожидаемо, собрала много комментариев. Так как оценка, зачастую, субъективная, то хорошего про еду читатели GOROD48 почти ничего не написали.
— Действительно, дети не могут обманывать. Мои говорят, что можно есть, только если ну ооооочень голоден. А в день проверки, наверное, действительно все было вкусно. Проверка же, — предположил комментатор, подписавшись моя оценка — очень плохо.
— В школьные столовые надо наведываться тогда, когда на столах будет разложены обеды. И посещения должны быть внезапные и без предупреждений, — написал Вот это и надо проверять.
— Так вчера у детей в школе тоже очень вкусно кормили! Дети в шоке! А сегодня опять как обычно. Надо бы ей каждый день в день по школе проезжать, а так же больницы и другие организации, — попросила Мать.
Депутаты горсовета сегодня, кстати, тоже на своей комиссии обсуждали школьные обеды. Управляющий одной из фирм, которая кормит школьников, Иван Царев рассказал им об арифметике своего бизнеса — при падении компании на 27% от изначальной цены контрактов на декабрьских торгах, фирма вышла в плюс. Тут возникает вопрос, как же считали стоимость обедов организаторы торгов? Кстати, сэкономленные от торгов средства на улучшение качества еды школьников потратить чиновники не смогут — нет пока такой правовой базы.
Спасатели сегодня подготовили на Центральном пляже прорубь для крещенских купаний. Размер майны: 2,2 на 4,6 метра, глубина реки в этом месте примерно полтора метра. Из-за теплой погоды будет только одно официальное место купания в Липецке, в районе ЛТЗ решили купель не делать в этом году.
По прогнозам синоптиков, завтра днем ожидается дождь, а столбики термометров застрянут на отметке 0 градусов. Желающих окунуться в прорубь, скорее всего, будут пропускать через специальный проход, и выпускать с другой стороны через отдельный выход. Спасатели обещают дежурить до последнего ныряльщика. Вода в купели соответствует нормам — санитарные врачи уже проверили.
GOROD48 поинтересовался, окунутся ли в прорубь липчане? Оказалось, что довольно много людей планируют это делать. Опытные липчане предупредили новичков, что начинать купаться в проруби на Крещение не стоит. К этому надо готовиться заранее.
Электорат