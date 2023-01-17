27-летний липчанин перевёл мошенникам 2,2 миллиона рублей

За выходные жители Липецкой области отдали мошенникам 8 миллионов рублей.

27-летний липчанин поверил «сотруднику банка», который убедил его в необходимости остановить списание денег со счёта. В результате мужчина лишился 2,2 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, всего жители Липецкой области за выходные отдали мошенникам 8 миллионов рублей.



Самые распространенные сюжеты обмана — от имени «сотрудников банка», которые пугают несанкционированными кредитами или хакерскими атаками на счета, и под видом «помощи родственнику», которому якобы грозит уголовная ответственность. По последней схеме мошенники за последние четыре дня заработали полмиллиона рублей.