Происшествия

54 минуты назад

27-летний липчанин перевёл мошенникам 2,2 миллиона рублей

7 609
#мошенничество
2
27-летний липчанин перевёл мошенникам 2,2 миллиона рублей

За выходные жители Липецкой области отдали мошенникам 8 миллионов рублей.

27-летний липчанин поверил «сотруднику банка», который убедил его в необходимости остановить списание денег со счёта. В результате мужчина лишился 2,2 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, всего жители Липецкой области за выходные отдали мошенникам 8 миллионов рублей.

Самые распространенные сюжеты обмана — от имени «сотрудников банка», которые пугают несанкционированными кредитами или хакерскими атаками на счета, и под видом «помощи родственнику», которому якобы грозит уголовная ответственность. По последней схеме мошенники за последние четыре дня заработали полмиллиона рублей.
7 609
#мошенничество
2

Комментарии (7)

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Колючка

7 минут назад
В 22 года откуда такие деньги?
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Animal planet.

8 минут назад
Житель, и мне! Больше половины суммы отдал бы приютам для животных.
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Mikl

10 минут назад
Написали:обманывают якобы от имени сотрудников банка. Да так оно и есть, обманывают сотрудники банка. Откуда вся информация о деньгах?
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старый

25 минут назад
Житель Липецка, Может мажор.
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Житель

29 минут назад
Да, вот бы мне такие деньги.
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Ха

30 минут назад
27 лет а мозгов нет,как 70 летний дед.
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Житель Липецка

42 минуты назад
Откуда у Липчан вообще такие деньги???
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