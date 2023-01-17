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При обстреле села в Белгородской области пострадал один человек
В городе Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи.
ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области. Есть один пострадавший, он получил легкое ранение, - сообщил в Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина.
Ранее глава региона сообщал, что в результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии.
Также Гладков сообщал, что 17 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.
Отмечается, что осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина.
Ранее глава региона сообщал, что в результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии.
Также Гладков сообщал, что 17 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.