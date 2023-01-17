Происшествия
26 минут назад
Из пруда в Петровском парке в Ельце спасли провалившуюся в полынью собаку
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Спасатели помогли животному выбраться из ледяного плена.
В городском парке Петровский в Ельце спасли собаку.
17 января на телефон межрайонной поисково-спасательной службы №3 Ельца Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение от прохожих, что в полынью пруда в Петровском парке провалилась собака и громко скулит, достать животное самостоятельно ельчане не могли.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, в результате спасатели помогли животному выбраться из ледяного плена.
Собаку также обогрели и накормили.
Напомним, у пруда в Петровском парке в Ельце - нехорошая слава. Утром 6 декабря прошлого года там утонула 14-летняя девочка.
О необходимости его огородить начали говорить еще в 2021 году. 16 декабря 2021 года в пруду утонул 11-летний мальчик. А в мае 2022 года года в пруд упала девочка. Она вела велосипед за руль, споткнулась, начала падать, и велосипед утянул её в воду. Ребёнка спас рыбак, который прыгнул за ней в пруд.
17 января на телефон межрайонной поисково-спасательной службы №3 Ельца Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение от прохожих, что в полынью пруда в Петровском парке провалилась собака и громко скулит, достать животное самостоятельно ельчане не могли.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, в результате спасатели помогли животному выбраться из ледяного плена.
Собаку также обогрели и накормили.
Напомним, у пруда в Петровском парке в Ельце - нехорошая слава. Утром 6 декабря прошлого года там утонула 14-летняя девочка.
О необходимости его огородить начали говорить еще в 2021 году. 16 декабря 2021 года в пруду утонул 11-летний мальчик. А в мае 2022 года года в пруд упала девочка. Она вела велосипед за руль, споткнулась, начала падать, и велосипед утянул её в воду. Ребёнка спас рыбак, который прыгнул за ней в пруд.
1 192
Ленин