Происшествия

26 минут назад

Из пруда в Петровском парке в Ельце спасли провалившуюся в полынью собаку

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#спасатели #УГПСС #животные
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Из пруда в Петровском парке в Ельце спасли провалившуюся в полынью собаку

Спасатели помогли животному выбраться из ледяного плена.

В городском парке Петровский в Ельце спасли собаку.

17 января на телефон межрайонной поисково-спасательной службы №3 Ельца Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение от прохожих, что в полынью пруда в Петровском парке провалилась собака и громко скулит, достать животное самостоятельно ельчане не могли.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, в результате спасатели помогли животному выбраться из ледяного плена.

Собаку также обогрели и накормили.

Напомним, у пруда в Петровском парке в Ельце - нехорошая слава. Утром 6 декабря прошлого года там утонула 14-летняя девочка.

О необходимости его огородить начали говорить еще в 2021 году. 16 декабря 2021 года в пруду  утонул 11-летний мальчик.  А в мае 2022 года года в пруд упала девочка. Она вела велосипед за руль, споткнулась, начала падать, и велосипед утянул её в воду. Ребёнка спас рыбак, который прыгнул за ней в пруд. 
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#спасатели #УГПСС #животные
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Ленин

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