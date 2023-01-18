Арбитражный суд Липецкой области прекратил дело о банкротстве ООО «Завод Стальнофф»

Спор рассматривался с 15 июля 2021 года.

С заявлением о признании ООО «Завод Стальнофф» банкротом в арбитражный суд в июле 2021 года обратилась московская компания ООО «МЕГА-СТРОЙ-М». В апреле 2022 года ООО «Завод Стальнофф» признан банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.



Конкурсный управляющий ООО «Завод Стальнофф» заявил о привлечении бывших учредителей предприятия Сидорова А.Ю. и Халимончука М.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. В ходе рассмотрения дела суд установил, что оснований для привлечения контролирующих должника лиц (бывших учредителей) у конкурсного управляющего отсутствовали.



16 января 2023 года Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Завод Стальнофф» и утвердил мировое соглашение по погашению задолженности принятое на собрании кредиторов в декабре 2022 г.



Таким образом, попытка арбитражного управляющего привлечь бывших учредителей предприятия Сидорова А.Ю. и Халимончука М.В. к субсидиарной ответственности оказалась безуспешной.



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