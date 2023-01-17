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40 минут назад

В Таиланде взорвался нефтяной танкер

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#взрыв #Таиланд

Сейчас местные власти устанавливают причины случившегося.

В Таиланде на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер, восемь рабочих пропали без вести.

Танкер находился на регулярном техническом обслуживании, когда произошел инцидент. Прогремевший взрыв было слышно в радиусе нескольких километров. Спустя час возникший на судне пожар удалось взять под контроль, - передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации властей, взрыв произошел во время сварочных работ, когда около 10 рабочих находились на борту судна, а еще около 30 - на верфи. Отмечается, что среди четырех пострадавших один таец и три мьянманца. Среди пропавших без вести есть граждане Мьянмы и один - Таиланда.

Во время технического обслуживания в танкере было 25 тыс. литров мазута и 20 тысяч литров дизельного топлива. Ранее сообщалось, что он был пуст.


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#взрыв #Таиланд

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