Происшествия

38 минут назад

Пьяный водитель хотел откупиться от инспектора ДПС взяткой в 20 000 рублей

344
#покушение #взятка
1
Пьяный водитель хотел откупиться от инспектора ДПС взяткой в 20 000 рублей

Но тот отказался.

В Грязинском районе направлено в суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки за незаконное бездействие инспектору ДПС.

По версии следствия, 19 октября прошлого года в селе Большой Самовец инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Желая избежать административной ответственности, водитель попытался подкупить полицейского за 20 тысяч рублей, но тот от денег отказался.

Теперь водителя ждёт суд ещё по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ за покушение на дачу взятки.

«В 2022 году правоохранительными органами было выявлено 26 фактов получения взяток, а также 33 факта дачи взятки, ставшие основанием для возбуждения уголовного преследования. Также напоминаем, что вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые ужесточают ответственность водителя за грубые нарушения правил дорожного движения. Теперь к злостным нарушителям суды могут применить такую меру государственного принуждения как конфискация автомобиля», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
344
#покушение #взятка
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#авторские права
Директор фирмы попала под суд из-за программного обеспечения

3 минуты назад

Происшествия
Из пруда в Петровском парке в Ельце спасли провалившуюся в полынью собаку
#спасатели #УГПСС #животные
1
Из пруда в Петровском парке в Ельце спасли провалившуюся в полынью собаку

20 минут назад

Происшествия
В Липецке «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево
#ДТП
3
В Липецке «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево

сегодня, 15:10

Происшествия
В Липецке клиента подозревают в покушении на убийство проститутки
#проституция #покушение на убийство
10
В Липецке клиента подозревают в покушении на убийство проститутки

сегодня, 14:52

Происшествия
Водитель автомобиля с изменённой буквой в госномере попался на движении со скоростью 165 км/ч
#ПДД #нарушение
5
Водитель автомобиля с изменённой буквой в госномере попался на движении со скоростью 165 км/ч

сегодня, 14:17

Происшествия
Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране
#ДТП
17
Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране

сегодня, 12:33

Происшествия