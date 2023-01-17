Пьяный водитель хотел откупиться от инспектора ДПС взяткой в 20 000 рублей

Но тот отказался.

В Грязинском районе направлено в суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки за незаконное бездействие инспектору ДПС.



По версии следствия, 19 октября прошлого года в селе Большой Самовец инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Желая избежать административной ответственности, водитель попытался подкупить полицейского за 20 тысяч рублей, но тот от денег отказался.



Теперь водителя ждёт суд ещё по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ за покушение на дачу взятки.



«В 2022 году правоохранительными органами было выявлено 26 фактов получения взяток, а также 33 факта дачи взятки, ставшие основанием для возбуждения уголовного преследования. Также напоминаем, что вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые ужесточают ответственность водителя за грубые нарушения правил дорожного движения. Теперь к злостным нарушителям суды могут применить такую меру государственного принуждения как конфискация автомобиля», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

