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37 минут назад
В Ленинградской области школьница выпала из окна и разбилась насмерть во время съемки видео
Трагедия произошла накануне в одном из домов в Гатчине.
В Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома № 1 на улице Волкова, и разбилась насмерть во время съемки видео для Telegram, - рассказал порталу 78.RU источник в правоохранительных органах.
По его словам, девушка сидела на подоконнике, курила вейп, слушала музыку и снимала видео для соцсетей. В какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз из окна шестого этажа дома № 1, корпус 1 по улице Волкова.
Прибывшие к месту происшествия медики забрали школьницу, но от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело.
Удалось установить, что школьница проживала в квартире с матерью. Также следователям стало известно, что отношения с учителями и другими школьниками у погибшей не складывались.
По его словам, девушка сидела на подоконнике, курила вейп, слушала музыку и снимала видео для соцсетей. В какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз из окна шестого этажа дома № 1, корпус 1 по улице Волкова.
Прибывшие к месту происшествия медики забрали школьницу, но от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело.
Удалось установить, что школьница проживала в квартире с матерью. Также следователям стало известно, что отношения с учителями и другими школьниками у погибшей не складывались.