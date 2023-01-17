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Совет при президенте РФ по науке и образованию будет утверждать прогноз научно-технического развития страны
В первом чтении принят законопроект, согласно которому Совет будет утверждать Прогноз научно-технического развития РФ.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым Совет при президенте РФ по науке и образованию наделяется полномочием утверждать прогноз научно-технического развития страны.
По действующему законодательству Совет по науке и образованию наделен полномочиями по формированию основных направлений государственной научно-технической политики. При этом полномочия по утверждению Прогноза научно-технического развития страны закреплены за правительством. В этой связи целесообразно передать от правительства Совету полномочия по утверждению Прогноза, а президиуму Совета — его согласование и представление, - говорится в пояснительной записке к документу.
По действующему законодательству Совет по науке и образованию наделен полномочиями по формированию основных направлений государственной научно-технической политики. При этом полномочия по утверждению Прогноза научно-технического развития страны закреплены за правительством. В этой связи целесообразно передать от правительства Совету полномочия по утверждению Прогноза, а президиуму Совета — его согласование и представление, - говорится в пояснительной записке к документу.