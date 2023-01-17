Общество

28 минут назад

В Липецкой области ветрено и дождливо

189
#погода
1
В Липецкой области ветрено и дождливо

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток будут перемещаться атмосферные фронты – пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидается гололед, порывы ветра будут достигать 17 м/сек.

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток будут перемещаться атмосферные фронты – пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидается гололед, порывы ветра будут достигать 17 м/сек. Н дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, временами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит около 0 градусов.

День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.

189
#погода
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спешка привела перевозчика к штрафу в 100 тысяч рублей
#штраф #суд
Спешка привела перевозчика к штрафу в 100 тысяч рублей

4 минуты назад

Общество
Из ЗАГСа – в горсовет
#кадры #администрация Липецка
2
Из ЗАГСа – в горсовет

24 минуты назад

Общество
Вода в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка успешно прошла проверку перед Крещением
#Крещение #прорубь
Вода в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка успешно прошла проверку перед Крещением

27 минут назад

Общество
Минус на минус дает плюс: депутатам горсовета рассказали о ценообразовании на школьное питание
#школьное питание
3
Минус на минус дает плюс: депутатам горсовета рассказали о ценообразовании на школьное питание

45 минут назад

Общество
Липчан снова спасали от летучей мыши
#спасатели #животные
4
Липчан снова спасали от летучей мыши

сегодня, 15:27

Общество
Глава Липецка отобедала в школьной столовой
#школьное питание #Евгения Уваркина
28
Глава Липецка отобедала в школьной столовой

сегодня, 13:42

Общество