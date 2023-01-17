В Липецкой области ветрено и дождливо

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток будут перемещаться атмосферные фронты – пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидается гололед, порывы ветра будут достигать 17 м/сек.

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток будут перемещаться атмосферные фронты – пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидается гололед, порывы ветра будут достигать 17 м/сек. Н дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, временами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит около 0 градусов.

День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.