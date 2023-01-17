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В Белгородской области 7 человек погибли при взрыве гранаты

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#взрыв гранаты #Белгород

ЧП произошло в хуторе Тоненькое в Корочанском районе.

В Белгородской области число погибших в результате взрыва гранаты возросло до семи человек, - сообщает источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел 14 января в хуторе Тоненькое в Корочанском районе. Тогда стало известно, что военнослужащие получили ранения при взрыве гранаты в расположении в хуторе Тоненькое Корочанского района Белгородской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 10 пострадавших, - пишут "Известия".

Кроме того, в результате взрыва гранаты произошел пожар площадью 450 квадратных метров. Помимо этого сдетонировали находящиеся рядом боеприпасы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. На причастность к инциденту проверяют одного из военнослужащих.

Въезд в хутор сразу же был оцеплен.

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#взрыв гранаты #Белгород

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