Общество

сегодня, 13:10

Мобилизованный становлянец погиб в СВО

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#мобилизация #спецоперация
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Мобилизованный становлянец погиб в СВО

Ему было 24 года.

Как сообщил в своём Телеграм-канале глава Становлянского района Сергей Никитин, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины 19 декабря прошлого года погиб Андрей Муромцев - уроженец села Успенское, призванный в рамках частичной мобилизации.

21 декабря ему исполнилось бы 25 лет.

«Для семьи и всех становлянцев — это большая утрата. Администрация района, районный Совет депутатов, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким. Разделяют боль и горечь невосполнимой утраты», - отметил Сергей Никитин.

Прощание с погибшим состоится завтра, 18 января в Введенском храме села Становое. Андрей Муромцев будет похоронен на кладбище в селе Успенское.

Андрей Муромцев посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
2506
#мобилизация #спецоперация
3

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