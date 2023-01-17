Мобилизованный становлянец погиб в СВО

Ему было 24 года.

Как сообщил в своём Телеграм-канале глава Становлянского района Сергей Никитин, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины 19 декабря прошлого года погиб Андрей Муромцев - уроженец села Успенское, призванный в рамках частичной мобилизации.



21 декабря ему исполнилось бы 25 лет.



«Для семьи и всех становлянцев — это большая утрата. Администрация района, районный Совет депутатов, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким. Разделяют боль и горечь невосполнимой утраты», - отметил Сергей Никитин.



Прощание с погибшим состоится завтра, 18 января в Введенском храме села Становое. Андрей Муромцев будет похоронен на кладбище в селе Успенское.



Андрей Муромцев посмертно представлен к награждению орденом Мужества.