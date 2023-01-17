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Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 год
Заявление было сделано по итогам совещания военных ведомств по вопросу увеличения численности Вооруженных сил России, созванного министром обороны Сергеем Шойгу.
"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил", — заявил Шойгу.
Отмечается, что масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления РФ, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений.
Уточняется, что гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил, в частности, создания двух новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московского и Ленинградского военных округов, а также самодостаточных группировок войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации; формирования армейского корпуса в Республике Карелия, трех мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках; переформирования в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте; а также усиления боевой составляющей Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, - говорится в официальном Телеграм-канале Минобороны.
Подчеркивается, что особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов РФ, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме, - заявил Шойгу.