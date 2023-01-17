Коронавирус

27 минут назад

Коронавирусная статистика за сутки: заболели 13 человек, выздоровели 12

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#коронавирус
Коронавирусная статистика за сутки: заболели 13 человек, выздоровели 12

Сегодня вновь сообщили об одном умершем в Липецкой области.

В Липецкой области врачи за сутки выявили 13 случаев COVID-19, один человек умер, троих человек госпитализировали, а выздоровели 12 человек. Для сравнения: 17 января 2022 года были выявлены 217 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 415 случаев COVID-19, выздоровели 172 290 человек, умерли 3 946 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 46 случаев COVID-19, в Рязанской области — 19, в Тульской области — 17, Курской области — 15, в Орловской области — 12, в Тамбовской области — два.

За минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Воронежской области.

В России за сутки выявили 4 042 случая COVID-19, госпитализированы 877 человек, выздоровели 4 933 человека, умерли 45 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 864 944 случая COVID-19, выздоровели 21 283 039 человек, умерли 394 483 человека.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Игорь

11 минут назад
Нет никакого коронавируса.
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