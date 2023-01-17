Происшествия

43 минуты назад

Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране

9 570
#ДТП
Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране

Третье место по стране занимают липецкие водители, разбивая автомобили до состояния невозможности их восстановить

Автостраховщики составили Топ-10 регионов, в которых водители разбивают автомобили до состояния «тоталь». Первое место заняла Томская область, там 3,76% «тоталей», второе - Псковская (2,44%), третье место у Липецкой области - 2,40% «тоталей».

По мнению специалистов, большое количество тотального повреждения машин в регионах, на которых скорость движение по трассам существенно выше.

Через Липецкую область проходит одна из крупнейших и оживленных федеральных трасс - М-4. Разрешенная скорость в нашем регионе по М-4 -110 км/ч в зимний период, до 130 - летом.
9 570
#ДТП

Комментарии (9)

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Автохлам

1 минуту назад
ну да, капитализм. Права купил, а ездить не купил.
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ну да

4 минуты назад
Мудрый, Показатель мозгов.
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Мудрый

13 минут назад
Вот и показатель качества липецких дорог! Трассы есть во всех областях,а бьются чаще в нашей области.
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Ddd

17 минут назад
Теперь понятно, почему в осаго у нас повышающий коэффициент 1.4 Только страховался.
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Автохлам

23 минуты назад
Богатый регион .Знают , что всегда купят новый.Капитализм.
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Гость.

24 минуты назад
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ. это способствует.
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Автохам

32 минуты назад
У нас, даже легче чем в Томске и Пскове?
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Эх

34 минуты назад
Наверно больше бухают...
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У нас

36 минут назад
Легче купить права.
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