Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране

Третье место по стране занимают липецкие водители, разбивая автомобили до состояния невозможности их восстановить



Автостраховщики составили Топ-10 регионов, в которых водители разбивают автомобили до состояния «тоталь». Первое место заняла Томская область, там 3,76% «тоталей», второе - Псковская (2,44%), третье место у Липецкой области - 2,40% «тоталей».



По мнению специалистов, большое количество тотального повреждения машин в регионах, на которых скорость движение по трассам существенно выше.



Через Липецкую область проходит одна из крупнейших и оживленных федеральных трасс - М-4. Разрешенная скорость в нашем регионе по М-4 -110 км/ч в зимний период, до 130 - летом.

