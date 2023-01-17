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сегодня, 11:49

Первый в этом году случай бешенства зарегистрирован в Липецкой области

2 590
#бешенство
Первый в этом году случай бешенства зарегистрирован в Липецкой области

Диагноз «Бешенство» липецкие ветеринары поставили кошке в Добринском районе

Как сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области, в Добринском районе у кошки обнаружено бешенство. Это первый случай в этом году. В районе введен карантин.

Как сообщили в управлении, в прошлом году в Липецкой области было выявлено 6 случаев бешенства.



2 590
#бешенство

Комментарии (2)

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Гы

44 минуты назад
Ну, в одном случае из прошлогодних, я точно знаю, кто был бешеный. :) Это тёща, а вы чего подумали? :)
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Доктор Пилюлькинд

сегодня, 12:07
Надо же, а взгляд такой спокойный...
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