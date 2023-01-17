Первый в этом году случай бешенства зарегистрирован в Липецкой области

Диагноз «Бешенство» липецкие ветеринары поставили кошке в Добринском районе

Как сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области, в Добринском районе у кошки обнаружено бешенство. Это первый случай в этом году. В районе введен карантин.



Как сообщили в управлении, в прошлом году в Липецкой области было выявлено 6 случаев бешенства.







