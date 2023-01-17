Общество
сегодня, 11:49
Первый в этом году случай бешенства зарегистрирован в Липецкой области
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Диагноз «Бешенство» липецкие ветеринары поставили кошке в Добринском районе
Как сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области, в Добринском районе у кошки обнаружено бешенство. Это первый случай в этом году. В районе введен карантин.
Как сообщили в управлении, в прошлом году в Липецкой области было выявлено 6 случаев бешенства.
Как сообщили в управлении, в прошлом году в Липецкой области было выявлено 6 случаев бешенства.
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Гы
Доктор Пилюлькинд