В России

20 минут назад

В РФ в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету

60
#воинский учет #частичная мобилизация

Чаще всего ведение воинского учета вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров.

Рекрутерские агентства зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Их по-прежнему немного (менее 1% от общее числа), но по сравнению с 2021 годом спрос вырос в несколько раз, - передает РБК.

По данным HeadHunter, до начала специальной военной операции подобные вакансии появлялись крайне редко. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. С февраля 2022 года этот показатель вырос незначительно (до 20 сентября было всего 186 вакансий). Но с началом частичной мобилизации был зафиксирован всплеск. С 21 сентября до конца года появилось 500 подобных предложений.

Рост числа вакансий для специалистов воинского учета зафиксировали и в Superjob. Это объясняется тем, что раньше кадровые службы не занимались этим вопросом в том числе потому, что штрафы за такие нарушения были незначительны, - отметили в компании. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах по воинскому учету появилась как у частных компаний (работающих в сфере ретейла, производства, строительства), так и у государственных организаций, а также вузов.

Отмечается, что чаще всего ведение воинского учета вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров. По данным Superjob, с сентября это требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации.

Что касается зарплатных предложений, в среднем на рынке специалистам с подобными навыками предлагают 70–80 тыс. рублей.

Частичная мобилизация в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стартовала 21 сентября. Глава государства объяснил необходимость подобных мероприятий защитой суверенитета и территориальной целостности России.

Общее число мобилизованных было упомянуто в закрытой части президентского указа. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы было необходимо призвать 300 тыс. человек.

28 октября Шойгу доложил, что мероприятия по мобилизации закончены и заданное количество человек направлено в войска. 9 декабря президент заявил об отсутствии факторов, которые могли бы повлиять на решение о дополнительной мобилизации.
60
#воинский учет #частичная мобилизация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые нашли у россиян вызывающую депрессию генетическую мутацию
#депрессия #мутация #здоровье
Ученые нашли у россиян вызывающую депрессию генетическую мутацию

57 минут назад

В России
РФ и Белоруссия на 10 лет не получили прав показывать Олимпийские игры
#Олимпийские игры #Олимпиада
РФ и Белоруссия на 10 лет не получили прав показывать Олимпийские игры

сегодня, 09:51

В России
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе
#рейтинг
10
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе

сегодня, 07:06

Общество
Россия в разы сократила морские поставки нефти Западу

сегодня, 06:56

В мире
«Ъ»: доля СПГ в российском экспорте газа резко выросла до 25% в 2022 году
#экспорт газа #СПГ
«Ъ»: доля СПГ в российском экспорте газа резко выросла до 25% в 2022 году

вчера, 17:15

В России
В ЦБ РФ заявили, что готовящийся в Госдуме закон об освобождении от МСФО не затронет банки
#экономика #банки
В ЦБ РФ заявили, что готовящийся в Госдуме закон об освобождении от МСФО не затронет банки

вчера, 16:34

В России