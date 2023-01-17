В России
20 минут назад
В РФ в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету
Чаще всего ведение воинского учета вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров.
Рекрутерские агентства зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Их по-прежнему немного (менее 1% от общее числа), но по сравнению с 2021 годом спрос вырос в несколько раз, - передает РБК.
По данным HeadHunter, до начала специальной военной операции подобные вакансии появлялись крайне редко. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. С февраля 2022 года этот показатель вырос незначительно (до 20 сентября было всего 186 вакансий). Но с началом частичной мобилизации был зафиксирован всплеск. С 21 сентября до конца года появилось 500 подобных предложений.
Рост числа вакансий для специалистов воинского учета зафиксировали и в Superjob. Это объясняется тем, что раньше кадровые службы не занимались этим вопросом в том числе потому, что штрафы за такие нарушения были незначительны, - отметили в компании. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах по воинскому учету появилась как у частных компаний (работающих в сфере ретейла, производства, строительства), так и у государственных организаций, а также вузов.
Отмечается, что чаще всего ведение воинского учета вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров. По данным Superjob, с сентября это требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации.
Что касается зарплатных предложений, в среднем на рынке специалистам с подобными навыками предлагают 70–80 тыс. рублей.
Частичная мобилизация в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стартовала 21 сентября. Глава государства объяснил необходимость подобных мероприятий защитой суверенитета и территориальной целостности России.
Общее число мобилизованных было упомянуто в закрытой части президентского указа. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы было необходимо призвать 300 тыс. человек.
28 октября Шойгу доложил, что мероприятия по мобилизации закончены и заданное количество человек направлено в войска. 9 декабря президент заявил об отсутствии факторов, которые могли бы повлиять на решение о дополнительной мобилизации.
По данным HeadHunter, до начала специальной военной операции подобные вакансии появлялись крайне редко. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. С февраля 2022 года этот показатель вырос незначительно (до 20 сентября было всего 186 вакансий). Но с началом частичной мобилизации был зафиксирован всплеск. С 21 сентября до конца года появилось 500 подобных предложений.
Рост числа вакансий для специалистов воинского учета зафиксировали и в Superjob. Это объясняется тем, что раньше кадровые службы не занимались этим вопросом в том числе потому, что штрафы за такие нарушения были незначительны, - отметили в компании. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах по воинскому учету появилась как у частных компаний (работающих в сфере ретейла, производства, строительства), так и у государственных организаций, а также вузов.
Отмечается, что чаще всего ведение воинского учета вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров. По данным Superjob, с сентября это требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации.
Что касается зарплатных предложений, в среднем на рынке специалистам с подобными навыками предлагают 70–80 тыс. рублей.
Частичная мобилизация в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина стартовала 21 сентября. Глава государства объяснил необходимость подобных мероприятий защитой суверенитета и территориальной целостности России.
Общее число мобилизованных было упомянуто в закрытой части президентского указа. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы было необходимо призвать 300 тыс. человек.
28 октября Шойгу доложил, что мероприятия по мобилизации закончены и заданное количество человек направлено в войска. 9 декабря президент заявил об отсутствии факторов, которые могли бы повлиять на решение о дополнительной мобилизации.