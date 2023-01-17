Происшествия
сегодня, 10:39
20-летнего парня и его 16-летнего друга осудили за кражу мотоцикла
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Старшему из преступников пришлось ответить и за вовлечение подростка в преступление.
Тербунский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего Сергея Лыкова за кражу мотоцикла с вовлечением несовершенно-летнего, и по обвинению его 16-летнего друга в краже.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, ночью 16 июня 2022 года Сергей Лыков с 16-летним товарищем украли от частного дома мотоцикл.
Парни вину признали, полностью возместив ущерб потерпевшей.
В результате суд признал виновным Сергея Лыкова и назначил штраф 10 тысяч рублей, а за вовлечение несовершеннолетнего друга в преступление - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год
16-летнего парня оштрафовали за кражу на 7 тысяч рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, ночью 16 июня 2022 года Сергей Лыков с 16-летним товарищем украли от частного дома мотоцикл.
Парни вину признали, полностью возместив ущерб потерпевшей.
В результате суд признал виновным Сергея Лыкова и назначил штраф 10 тысяч рублей, а за вовлечение несовершеннолетнего друга в преступление - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год
16-летнего парня оштрафовали за кражу на 7 тысяч рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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