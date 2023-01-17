20-летнего парня и его 16-летнего друга осудили за кражу мотоцикла

Старшему из преступников пришлось ответить и за вовлечение подростка в преступление.

Тербунский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего Сергея Лыкова за кражу мотоцикла с вовлечением несовершенно-летнего, и по обвинению его 16-летнего друга в краже.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, ночью 16 июня 2022 года Сергей Лыков с 16-летним товарищем украли от частного дома мотоцикл.



Парни вину признали, полностью возместив ущерб потерпевшей.



В результате суд признал виновным Сергея Лыкова и назначил штраф 10 тысяч рублей, а за вовлечение несовершеннолетнего друга в преступление - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год



16-летнего парня оштрафовали за кражу на 7 тысяч рублей.



Приговор в законную силу ещё не вступил.