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На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Форд» и «Лада Гранта»

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#ДТП
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На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Форд» и «Лада Гранта»

Пострадал 28-летний водитель «Лады».

Утром 16 января в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Форд» с 31-летней женщиной за рулём и «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Лады», мужчина был госпитализирован.

Проводится расследование.
1833
#ДТП
1

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