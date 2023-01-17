Происшествия
сегодня, 10:18
На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Форд» и «Лада Гранта»
1833
Пострадал 28-летний водитель «Лады».
Утром 16 января в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Форд» с 31-летней женщиной за рулём и «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Лады», мужчина был госпитализирован.
Проводится расследование.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Лады», мужчина был госпитализирован.
Проводится расследование.
1833