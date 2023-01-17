Около 140 млн рублей было направлено на льготы по капремонту в 2022 году

Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, граждане, достигшие 70 и 80 лет, а также некоторые другие категории жителей располагают правом на льготу на уплату взноса на капитальный ремонт. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение МФЦ.

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счет гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

В 2022 году из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на компенсацию взносов на капитальный ремонт было направлено:

­ гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет – 23,2 млн руб.;

­ льготным категориям граждан федерального и областного уровней – 114,8 млн руб.

Узнать подробную информацию по вопросам предоставления льгот при уплате взносов на капитальный ремонт можно в отделениях центров «Мои документы».