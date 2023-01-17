38-летний чаплыгинец побил двух женщин

Его оштрафовали на 10 000 рублей.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка №1 Чаплыгинского судебного района Липецкой области рассмотрела два административных дела в отношении 38-летнего Евгения Ловырева по факту нанесения побоев.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, вечером 13 августа прошлого года у дома №10 по улице Крупской в Чаплыгине мужчина поссорился со знакомой и нанёс ей и её подруге побои.



Знакомую он ударил кулаком по лицу, а ее подруге нанёс несколько ударов руками и ногами в спину.



Мужчина вину признал. Потерпевшие его простили и просили назначить минимальное наказание.



В результате за побои в отношении каждой из женщин чаплыгинец получил штраф в 5 тысяч рублей, а в общей сложности его оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Постановление ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в Чаплыгинский районный суд.