Происшествия
23 минуты назад
Прокуратура Ельца начала проверку по отравлению семьи угарным газом
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32-летняя женщина и её четырёхлетний сын попали в больницу.
Напомним, поздно вечером 16 января в одном из домов по улице Юбилейной в Ельце 32-летняя женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом. Женщину госпитализировали в горбольницу № 2 Ельца, её сына — в детскую больницу. Около полуночи аварийная бригада отключила газоснабжение в 5 квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.
По поручению прокуратуры области прокуратура города Ельца уже проводит проверку по факту несчастного случая с матерью и малолетним ребёнком, отравившихся угарным газом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка действиям газовых служб по проверке внутридомового оборудования многоквартирного дома, а также действиям жилищной управляющей компании.
«В случае выявления нарушений, которые могли привести к несчастному случаю, будут приняты меры по установлению виновных и они будут наказаны», - добавили в прокуратуре.
По поручению прокуратуры области прокуратура города Ельца уже проводит проверку по факту несчастного случая с матерью и малолетним ребёнком, отравившихся угарным газом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка действиям газовых служб по проверке внутридомового оборудования многоквартирного дома, а также действиям жилищной управляющей компании.
«В случае выявления нарушений, которые могли привести к несчастному случаю, будут приняты меры по установлению виновных и они будут наказаны», - добавили в прокуратуре.
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