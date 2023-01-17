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19 минут назад
РФ и Белоруссия на 10 лет не получили прав показывать Олимпийские игры
Игры с 2026 по 2032 год будут транслировать Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery.
Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Белоруссию в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год, - сообщает пресс-служба МОК.
Медиаправа на показ Олимпийских игр на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившими совместный тендер. Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов. Игры в период 2026-2032 годов будут показаны на территории 49 государств Европы, - передает ТАСС.
Последние годы правами на трансляции Олимпиады в РФ владела компания Telesport, ей принадлежат и права на ближайшие ОИ, которые пройдут в 2024 году в Париже. В сентябре 2022 года генеральный директор компании Петр Макаренко рассказал, что "Телеспорт" приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года.
Медиаправа на показ Олимпийских игр на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившими совместный тендер. Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов. Игры в период 2026-2032 годов будут показаны на территории 49 государств Европы, - передает ТАСС.
Последние годы правами на трансляции Олимпиады в РФ владела компания Telesport, ей принадлежат и права на ближайшие ОИ, которые пройдут в 2024 году в Париже. В сентябре 2022 года генеральный директор компании Петр Макаренко рассказал, что "Телеспорт" приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года.