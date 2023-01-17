В России

19 минут назад

РФ и Белоруссия на 10 лет не получили прав показывать Олимпийские игры

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#Олимпийские игры #Олимпиада

Игры с 2026 по 2032 год будут транслировать Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery.

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Белоруссию в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год, - сообщает пресс-служба МОК.

Медиаправа на показ Олимпийских игр на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившими совместный тендер. Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов. Игры в период 2026-2032 годов будут показаны на территории 49 государств Европы, - передает ТАСС.

Последние годы правами на трансляции Олимпиады в РФ владела компания Telesport, ей принадлежат и права на ближайшие ОИ, которые пройдут в 2024 году в Париже. В сентябре 2022 года генеральный директор компании Петр Макаренко рассказал, что "Телеспорт" приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года.


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#Олимпийские игры #Олимпиада

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