В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 13 пожаров.

Утром 16 января по улице Перова в Липецке горела котельная мебельного цеха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В результате пожара уничтожено имущество мебельного цеха по всей площади, сама конструкция устояла. Также пожарные успели вынести газовый баллон.Днем в селе Троицкое Липецкого района огонь уничтожил сгораемые конструкции надворной постройки и пристройки к дому. Вечером по переулку Балакирева в Липецке сгорел гараж и автомобиль «Ниссан». В селе Товаро-Никольское Липецкого района уничтожена кровля дома по всей площади и сгораемые конструкции пристройки к дому. Во всех случаях пожарные успели спасти жилища.В селе Телегино Становлянского района ночью 17 января сгорела надворная постройка и 26-летний автомобиль «ВАЗ-21099».Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 13 пожаров.