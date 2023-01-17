Происшествия

48 минут назад

В Липецке горела котельная мебельного цеха

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#МЧС #пожар
В Липецке горела котельная мебельного цеха

В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 13 пожаров.

Утром 16 января по улице Перова в Липецке горела котельная мебельного цеха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате пожара уничтожено имущество мебельного цеха по всей площади, сама конструкция устояла. Также пожарные успели вынести газовый баллон.

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Днем в селе Троицкое Липецкого района огонь уничтожил сгораемые конструкции надворной постройки и пристройки к дому. Вечером по переулку Балакирева в Липецке сгорел гараж и автомобиль «Ниссан». В селе Товаро-Никольское Липецкого района уничтожена кровля дома по всей площади и сгораемые конструкции пристройки к дому. Во всех случаях пожарные успели спасти жилища.

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В селе Телегино Становлянского района ночью 17 января сгорела надворная постройка и 26-летний автомобиль «ВАЗ-21099».

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 13 пожаров.
2 694
#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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реплика

9 минут назад
Газ - энергоноситель весьма не безопасный, а сжиженный опасен в двойне, хорошо что без жертв обошлось, убытками отделались.
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Вася

35 минут назад
Для полноты картины надо было указать вес и цвет автомобиля .
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