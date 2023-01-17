Общество
сегодня, 08:32
«Это фейк. Но это не повод расслабляться»
Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области признал фейком информацию о возможных газовых диверсиях.
Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в своём официальном Телеграм-канале опроверг распространённую накануне информацию о возможных звонках детям от представляющихся сотрудниками газовых служб злоумышленников.
«По разным каналам вчера прошла информация о звонках детям, которая распространилась, в том числе, по родительским и домовым чатам. В аппарат уполномоченного одно такое анонимное обращение от мамы 10-летнего мальчика поступило. Была подобная информация и в других регионах. Нам уже сообщили, что сам скрин - это фейк. Но это не повод расслабляться. Самое главное - дети не должны быть втянуты в информационную войну! Фейки или не фейки! Газ или не газ! Звонки о минировании школ и детских садов, слава Богу, оказавшиеся ложью или всевозможные публикации недостоверной информации в соцсетях...», - написал Юрий Таран.
При этом родителей и педагогов все равно попросили поговорить с детьми и объяснить, что не надо отвечать на незнакомые номера или сразу об этом сообщать родителям, что необходимо убрать из свободного доступа номера телефонов детей в целях информационной безопасности.
«Напоминайте детям про правила безопасности дома и на улице! И поверьте, лишним это не будет никогда!», - добавляет Юрий Таран.
«По разным каналам вчера прошла информация о звонках детям, которая распространилась, в том числе, по родительским и домовым чатам. В аппарат уполномоченного одно такое анонимное обращение от мамы 10-летнего мальчика поступило. Была подобная информация и в других регионах. Нам уже сообщили, что сам скрин - это фейк. Но это не повод расслабляться. Самое главное - дети не должны быть втянуты в информационную войну! Фейки или не фейки! Газ или не газ! Звонки о минировании школ и детских садов, слава Богу, оказавшиеся ложью или всевозможные публикации недостоверной информации в соцсетях...», - написал Юрий Таран.
При этом родителей и педагогов все равно попросили поговорить с детьми и объяснить, что не надо отвечать на незнакомые номера или сразу об этом сообщать родителям, что необходимо убрать из свободного доступа номера телефонов детей в целях информационной безопасности.
«Напоминайте детям про правила безопасности дома и на улице! И поверьте, лишним это не будет никогда!», - добавляет Юрий Таран.
Большая тройка