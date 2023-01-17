Общество

сегодня, 08:32

«Это фейк. Но это не повод расслабляться»

1 1493
#дети
4
«Это фейк. Но это не повод расслабляться»

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области признал фейком информацию о возможных газовых диверсиях.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в своём официальном Телеграм-канале опроверг распространённую накануне информацию о  возможных звонках детям от представляющихся сотрудниками газовых служб злоумышленников.

«По разным каналам вчера прошла информация о звонках детям, которая распространилась, в том числе, по родительским и домовым чатам. В аппарат уполномоченного одно такое анонимное обращение от мамы 10-летнего мальчика поступило. Была подобная информация и в других регионах. Нам уже сообщили, что сам скрин - это фейк. Но это не повод расслабляться. Самое главное - дети не должны быть втянуты в информационную войну! Фейки или не фейки! Газ или не газ! Звонки о минировании школ и детских садов, слава Богу, оказавшиеся ложью или всевозможные публикации недостоверной информации в соцсетях...», - написал Юрий Таран.

При этом родителей и педагогов все равно попросили поговорить с детьми и объяснить, что не надо отвечать на незнакомые номера или сразу об этом сообщать родителям, что необходимо убрать из свободного доступа номера телефонов детей в целях информационной безопасности.

«Напоминайте детям про правила безопасности дома и на улице! И поверьте, лишним это не будет никогда!», - добавляет Юрий Таран.
1 1493
#дети
4

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Большая тройка

58 минут назад
По хорошему сотовые компании анализируют трафик и могут определить ребенок пользуется или родитель, на которого зарегистрирован номер ребенка. И сразу такие номера ограничивать от всевозможного спама!
ответить

Еще в рубрике

В Ельце женщина и четырехлетний ребёнок отравились угарным газом
#отравление #угарный газ
В Ельце женщина и четырехлетний ребёнок отравились угарным газом

57 минут назад

Общество
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе
#рейтинг
9
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе

сегодня, 07:06

Общество
Сегодня в Липецке: первая встреча с начальством, липецкое «Евровидение» и куда жаловаться на снег
#Сегодня в Липецке
14
Сегодня в Липецке: первая встреча с начальством, липецкое «Евровидение» и куда жаловаться на снег

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: травмированная на «ватрушке» девочка, перспективы Тракторного и удобрение из елок
#вечЁрка #несчастный случай #ЛТЗ
2
Липецкая вечЁрка: травмированная на «ватрушке» девочка, перспективы Тракторного и удобрение из елок

вчера, 20:23

Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
5
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:43

Общество
В Липецке всего три безопасные для катания горки
#дети #горка
13
В Липецке всего три безопасные для катания горки

вчера, 16:40

Общество