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Россия в разы сократила морские поставки нефти Западу
Россия перенаправила отгрузки нефти из крупнейших портов на Восток, следует из данных «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора»
Вице-премьер Александр Новак 16 января сообщил, экспорт нефти из России по итогам 2022 года вырос на 7%. По итогам 2021-го он составлял 231 млн т.
Среднесуточно наша страна экспортировала в целом около 5 млн баррелей в сутки, поставки морским путем в среднем могут составлять около 2,5 млн баррелей в сутки, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
В 2023 году поставки нефти морем из РФ за неделю с 6 по 13 января выросли на 30% и достигли рекордного с апреля 2022 года показателя в 3,8 млн баррелей в сутки, сообщило 16 января агентство Bloomberg. По его данным, экспорт через порты в Балтийском море вырос на 626 тыс. баррелей в сутки, а через Черное море — на 47%. Увеличились и поставки из тихоокеанских портов страны, — эти показатели говорят о том, что Россия смогла выдержать негативное воздействие европейских санкций, отметило агентство.