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сегодня, 06:56

Россия в разы сократила морские поставки нефти Западу

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Россия перенаправила отгрузки нефти из крупнейших портов на Восток, следует из данных «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора»

Так, если в декабре 2021 года из портов Приморск и Усть-Луга вся нефть направлялась в страны Европы, а из порта Новороссийск этот объем составлял 92%, то в декабре 2022-го отгрузки в недружественные страны Евросоюза из Приморска составили 12%, Усть-Луги — 14% и Новороссийска — 48%. Значительно вырос объем российских поставок в Турцию, Египет, Индию и Китай, пишут «Известия».

Вице-премьер Александр Новак 16 января сообщил, экспорт нефти из России по итогам 2022 года вырос на 7%. По итогам 2021-го он составлял 231 млн т.

Среднесуточно наша страна экспортировала в целом около 5 млн баррелей в сутки, поставки морским путем в среднем могут составлять около 2,5 млн баррелей в сутки, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

В 2023 году поставки нефти морем из РФ за неделю с 6 по 13 января выросли на 30% и достигли рекордного с апреля 2022 года показателя в 3,8 млн баррелей в сутки, сообщило 16 января агентство Bloomberg. По его данным, экспорт через порты в Балтийском море вырос на 626 тыс. баррелей в сутки, а через Черное море — на 47%. Увеличились и поставки из тихоокеанских портов страны, — эти показатели говорят о том, что Россия смогла выдержать негативное воздействие европейских санкций, отметило агентство.
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