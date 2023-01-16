Происшествия

51 минуту назад

Подозреваемая в убийстве мужа 52-летняя женщина арестована на два месяца

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#поножовщина #убийство #арест
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Подозреваемая в убийстве мужа 52-летняя женщина арестована на два месяца

Вину женщина признаёт.

Напомним, 15 января 52-летняя жительница деревни Измайловка Данковского района позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что убила мужа.

По версии следствия, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь.  Мужчина скончался. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, Данковский городской суд арестовал подозреваемую на 2 месяца.  Вину в убийстве супруга женщина признаёт.

Санкция статьи 105 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.

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#поножовщина #убийство #арест
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Комментарии (2)

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кадровый резерв

22 минуты назад
Нонка, Известная формула. Ничего личного,просто бизнес.
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Нонка

32 минуты назад
Во по синьке то-один помер ,другая-в зону Чё пьете то,какая формула?
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