Происшествия
51 минуту назад
Подозреваемая в убийстве мужа 52-летняя женщина арестована на два месяца
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Вину женщина признаёт.
Напомним, 15 января 52-летняя жительница деревни Измайловка Данковского района позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что убила мужа.
По версии следствия, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь. Мужчина скончался. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.
Санкция статьи 105 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.
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