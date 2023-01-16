Подозреваемая в убийстве мужа 52-летняя женщина арестована на два месяца

Вину женщина признаёт.

Напомним, 15 января 52-летняя жительница деревни Измайловка Данковского района позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что убила мужа







Санкция статьи 105 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.

По версии следствия, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь. Мужчина скончался. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, Данковский городской суд арестовал подозреваемую на 2 месяца. Вину в убийстве супруга женщина признаёт.