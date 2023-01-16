Происшествия

сегодня, 17:24

Под Липецком водитель «Опеля» сбил полицейского и скрылся

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#ДТП
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Под Липецком водитель «Опеля» сбил полицейского и скрылся

Полицейский после этого перенёс две операции.

Липецкий районный суд вынес приговор 28-летнему водителю по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряжённое с оставлением места ДТП».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 18 ноября 2021 года около 23:00 на съезде с дороги «Сенцово-Кулешовка» в 800 метрах от дороги Орёл-Тамбов водитель автомобиля «Опель Инсигния» не убедился в безопасности маневра и при движении задним ходом сбил пешехода. При этом машину мужчина не остановил и, не вызвав скорую помощь и полицию, покинул место ДТП.

Пешеход получил травму левой ноги — рану голени и оскольчатый перелом большеберцовой кости со смещением отломков.

В ходе следствия водитель признался, что съехал с трассы и остановился на обочине, потому что его подруга захотела в туалет. Вернувшись в машину, мужчина завел двигатель, и, начав движение задним ходом, заметил, что сзади подъехала машина и почти перегородила ему поезд, оттуда кто-то выбежал, начал что-то кричать. Тогда водитель испугался, резко сдал назад и уехал. Потом уже он заметил, что на водительской двери и переднем левом крыле остался след краски — видимо, он зацепил припаркованную рядом с ним машину. О том, что он сбил человека, водитель узнал только ан следующий день и сам явился в ОМВД России по Липецкому району.

Потерпевший оказался сотрудником полиции РОВД по Липецкому району, и на въезде в Сенцово он был на дежурстве. На своей машине вместе с участковым он поехал в сторону Сенцово ловить преступников: оказывается, там часто сбывают наркотики путём размещения закладок. Съехавшая с дороги машина показалась полицейским подозрительной — они предположили, что это могут быть сбытчики или покупатели наркотиков. Именно поэтому они подъехали так близко к автомобилю «Опель Инсигния» и частично перегородили ему проезд, именно поэтому и постучали в стекло, пытаясь предъявить удостоверение и начать разговор. Но водитель не реагировал, и, выруливая вправо, дверью повалил полицейского и проехал передним левым колесом по его левой ноге.

Полицейского госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный Сокол». Ему сделали операцию, вставили спицу, он две недели лежал на вытяжке, а потом была вторая операция - полицейскому еще и установили пластину в голень.

Полицейский пролежал в больнице до 25 декабря 2021 года. За тяжкий вред здоровью страховая компания выплатила ему 296 000 рублей, за поврежденный автомобиль — 11 700 рублей, а сам водитель «Опеля» компенсировал всего 10 000 рублей.

В результате водителя признали виновным и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением водительских прав на 2 года. Также с него решено взыскать 190 000 рублей в пользу полицейского в качестве компенсации морального вреда.
5 1486
#ДТП
1

Комментарии (5)

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Попов Ю.

27 минут назад
100% они там с закладками были, бежали, что бы их не приняли.
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777777

32 минуты назад
ДТП произошло в Кулешовке или в Сенцово?
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Чака

37 минут назад
Мутное дело
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Эх

сегодня, 17:39
Из написанного странные действия сотрудников....
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Вот так,

сегодня, 17:36
Позор...
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