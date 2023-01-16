сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: травмированная на «ватрушке» девочка, перспективы Тракторного и удобрение из елок
Сегодня, 16 января, в больнице продолжает лечение 13-летняя девочка, которая пострадала на горке, в правительстве области рассказали о возрождении площадки Тракторного завода, а выброшенные после праздников елки и сосны начали перерабатывать.
Прокуратура уже начала проверку обстоятельств нечастного случая. Сотрудники управления ГО и ЧС Липецка еще в прошлом году установили на склоне запрещающие катание таблички.
— Если человек сам о себе не хочет заботится, то хоть весь город перекрой, он найдет обо что удариться. Нужно думать своей головой и ребенку и родителям, воспитывать и объяснять. Горка тут не причем, — написал комментатор, подписавшийся какой бред.
— Пожелание девочке скорейшего выздоровления, но хотелось бы, чтоб от этого случая не поднялась волна критики тюбингов и лозунгов о закрытии зимних горок и самих тюбингов. Ведь после автомобильной аварии мы не кричим — закрыть автодороги и запретить автомобили, — добавил Mikl.
— Кстати, а где у нас оборудованные горки? Бесплатные! — спросил 123.
В Липецке всего три безопасные горки для катания: на площади Петра Великого, в парках «Быханов сад» и «Молодёжный». Это данные Гостехнадзора по Липецкой области.
Два инвестора белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» готовы вложиться в площадку Тракторного завода. Сегодня вице-губернатор Сергей Курбатов сообщил, что до конца месяца должна быть готова дорожная карта проекта. Территория бывшего завода может стать ядром машиностроительного кластера, который будет присоединен к особой экономической зоне «Липецк». Планируется, что предприятие займется выпуском сельхозтехники.
— Мы ожидаем, что будет очень много новых интересных рабочих мест, — добавил вице-губернатор Сергей Курбатов.
Новость зацепила комментаторов GOROD48. Возродить в той или иной степени ЛТЗ обещал еще экс-губернатор Олег Королев. Ожидаемо, читатели отнеслись к новости скептически. Переубедить их может только удачно реализованный проект.
— Практически каждый кто это прочитал, не верит этим креативщикам от слова «совсем», — скептически написал Т.М.К.
— У завода аура плохая, прежнее руководство, меняясь, разворовывало завод и обворовывало рабочих десятилетиями, — привела свои доказательства Светлана.
— С постамента снимут трактор 60-х годов прошлого века, раскрасят и представят президенту, как новое изобретение и эконом зона запущена, — предположил 60+.
Праздники закончились, липчане начали избавляться он сосен и елок. Большинство выбрасывают новогодние деревья на помойки. Оттуда их перевозят на утилизационное предприятие, где деревья смалывают в мелкую щепу, которая потом идет на компост. Вот как это происходит.
Крещенских морозов, похоже, ждать не приходится. Циклон с Атлантики несет потепление. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, всего-то от 0 до -2 градусов. Хотя это не мешает гражданам получать обморожения. За выходные ожоговый центр пополнился еще тремя пациентами. История у них одинаковая — пили, гуляли в одежде не по сезону, получили обморожения.
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