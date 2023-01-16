В России
сегодня, 17:15
«Ъ»: доля СПГ в российском экспорте газа резко выросла до 25% в 2022 году
Доля СПГ в российском экспорте газа резко выросла до 25% в 2022 году.
Сжиженный природный газ (СПГ) стал единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам прошлого года, - пишет "Ъ".
Основной вклад в увеличение поставок внесла компания "Новатэк", чей завод "Ямал СПГ" нарастил поставки в ЕС примерно на 13,5%, до 14,65 миллиона тонн, - говорится в данных аналитической системы Kpler. Также около 0,7 миллиона тонн пришло от другого проекта "Новатэка" — "Криогаз-Высоцк". Еще одним проектом, который позволил, хоть и незначительно, увеличить экспорт СПГ в Европу, стал "Портовая СПГ", запущенный "Газпромом" в сентябре 2022 года.
В результате после резкого сокращения экспорта трубопроводного газа из России в ЕС, доля СПГ в общих объемах поставок газа за рубеж увеличилась с 7 процентов в 2021 году до 25 процентов в прошлом году, - заявил независимый эксперт Александр Собко. Страна заняла третье место по объемам поставок СПГ в Европу, уступив только США и Катару. По словам Марии Беловой из VYGON Consalting, из 125 миллионов тонн импортированного Европой СПГ 13% в 2022 году пришлось на РФ.
Эксперты прогнозируют, что и в нынешнем году страна сохранит высокие объемы поставок сжиженного газа в ЕС на фоне сложностей с заполнением газовых хранилищ в регионе перед очередным отопительным сезоном 2023-2024 годов. Заместить российские поставки будет довольно сложно, - считает эксперт Центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. При этом, по его мнению, рынок Европы останется наиболее привлекательным в плане цены для поставщиков из разных стран, в том числе из РФ.
Основной вклад в увеличение поставок внесла компания "Новатэк", чей завод "Ямал СПГ" нарастил поставки в ЕС примерно на 13,5%, до 14,65 миллиона тонн, - говорится в данных аналитической системы Kpler. Также около 0,7 миллиона тонн пришло от другого проекта "Новатэка" — "Криогаз-Высоцк". Еще одним проектом, который позволил, хоть и незначительно, увеличить экспорт СПГ в Европу, стал "Портовая СПГ", запущенный "Газпромом" в сентябре 2022 года.
В результате после резкого сокращения экспорта трубопроводного газа из России в ЕС, доля СПГ в общих объемах поставок газа за рубеж увеличилась с 7 процентов в 2021 году до 25 процентов в прошлом году, - заявил независимый эксперт Александр Собко. Страна заняла третье место по объемам поставок СПГ в Европу, уступив только США и Катару. По словам Марии Беловой из VYGON Consalting, из 125 миллионов тонн импортированного Европой СПГ 13% в 2022 году пришлось на РФ.
Эксперты прогнозируют, что и в нынешнем году страна сохранит высокие объемы поставок сжиженного газа в ЕС на фоне сложностей с заполнением газовых хранилищ в регионе перед очередным отопительным сезоном 2023-2024 годов. Заместить российские поставки будет довольно сложно, - считает эксперт Центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. При этом, по его мнению, рынок Европы останется наиболее привлекательным в плане цены для поставщиков из разных стран, в том числе из РФ.