Общество
37 минут назад
В Липецке всего три безопасные для катания горки
Липчанам рекомендуют во избежание травматизма выбирать специально отведённые места для катания на зимних горках.
Как сообщает Гостехнадзор Липецкой области, в Липецке официально зарегистрированы три зимние горки: на площади Петра Великого, в парках «Быханов сад» и «Молодёжный», которые являются аттракционами, а это значит, что они безопасны для катания.
«Горки, расположенные в естественном ландшафте, не относятся к аттракционам, и катание на них может привести к ушибам и серьёзным травмам», - отмечают в Гостехнадзоре.
Напомним, в минувшие выходные в областную детскую больницу после катания на «ватрушке» попала 13-летняя девочка. Девочка каталась на спуске, проложенном в естественном ландшафте в районе лога в 19-м микрорайоне. Прокуратура проводит проверку обстоятельств получения травмы ребёнком.
Липчанам рекомендуют во избежание травматизма выбирать специально отведённые места для катания на зимних горках.
«Горки, расположенные в естественном ландшафте, не относятся к аттракционам, и катание на них может привести к ушибам и серьёзным травмам», - отмечают в Гостехнадзоре.
Напомним, в минувшие выходные в областную детскую больницу после катания на «ватрушке» попала 13-летняя девочка. Девочка каталась на спуске, проложенном в естественном ландшафте в районе лога в 19-м микрорайоне. Прокуратура проводит проверку обстоятельств получения травмы ребёнком.
Липчанам рекомендуют во избежание травматизма выбирать специально отведённые места для катания на зимних горках.
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Иван.