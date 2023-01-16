Общество

37 минут назад

В Липецке всего три безопасные для катания горки

2 542
#дети #горка
2
В Липецке всего три безопасные для катания горки

Липчанам рекомендуют во избежание травматизма выбирать специально отведённые места для катания на зимних горках.

Как сообщает Гостехнадзор Липецкой области, в Липецке официально зарегистрированы три зимние горки: на площади Петра Великого, в парках «Быханов сад» и «Молодёжный», которые являются аттракционами, а это значит, что они безопасны для катания.

«Горки, расположенные в естественном ландшафте, не относятся к аттракционам, и катание на них может привести к ушибам и серьёзным травмам», - отмечают в Гостехнадзоре.

Напомним, в минувшие выходные в областную детскую больницу после катания на «ватрушке» попала 13-летняя девочка. Девочка каталась на спуске, проложенном в естественном ландшафте в районе лога в 19-м микрорайоне. Прокуратура проводит проверку обстоятельств получения травмы ребёнком

Липчанам рекомендуют во избежание травматизма выбирать специально отведённые места для катания на зимних горках.
2 542
#дети #горка
2

Комментарии (2)

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097

12 минут назад
Скоро около петра уберут останутся две и то платные!!!!а что или кто мешает городу благоустроить остальные горки в ТЧ и парке победы
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Иван.

27 минут назад
Все детство зимой проводили в догу на 19 Микр. «Ты с какого района?» - этот вопрос помнят многие кто там отдыхал). Отличные горки, нужно просто кататься на других игрушках.
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